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Zeytinburnu sahilindeki mazot kirliliği 0:00 / 0:00

İHA

Zeytinburnu açıklarında deniz yüzeyini kaplayan mazot tabakası havadan çekilen görüntülerle gözler önün serildi. Limanın çevresinde yoğun olarak denize dökülen mazot havadan kilometrelerce uzaklıktan bile görülebilecek büyüklükte.

GENİŞ BİR ALANA YAYILMIŞ Zeytinburnu’na bir liman çevresinde geniş bir alana yayılmış mazot tabakası görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde mazotun yayıldığı alan net bir şekilde gözler önüne serildi.

GEÇEN YIL MÜSİLAJ, BU YIL KİRLİLİK Geçen yıl kirliliğin artmasından dolayı müsilaj kabusu yaşayan Marmara Denizi bu yılda kirlilik haberleri ile zaman zaman gündeme geliyor.