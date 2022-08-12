Zeytinburnu sahilindeki mazot kirliliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem İstanbul
ABONE OL

Zeytinburnu sahilinde mazot kirliliği böyle görüntülendi

Geçen yıl müsilaj kabusu yaşayan Marmara Denizi bu kez de farklı kirliliklerle gündeme geliyor. Zeytinburnu sahilinde deniz yüzeyini kaplayan mazot tabakası havadan drone çekimleri ile görüntülendi

Zeytinburnu sahilinde mazot kirliliği böyle görüntülendi
Zeytinburnu sahilindeki mazot kirliliği
0:00 / 0:00
İHA

Zeytinburnu açıklarında deniz yüzeyini kaplayan mazot tabakası havadan çekilen görüntülerle gözler önün serildi. Limanın çevresinde yoğun olarak denize dökülen mazot havadan kilometrelerce uzaklıktan bile görülebilecek büyüklükte.

GENİŞ BİR ALANA YAYILMIŞ

Zeytinburnu’na bir liman çevresinde geniş bir alana yayılmış mazot tabakası görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde mazotun yayıldığı alan net bir şekilde gözler önüne serildi.

GEÇEN YIL MÜSİLAJ, BU YIL KİRLİLİK

Geçen yıl kirliliğin artmasından dolayı müsilaj kabusu yaşayan Marmara Denizi bu yılda kirlilik haberleri ile zaman zaman gündeme geliyor.

DRONE GÖRÜNTÜLERİ İLE ORTAYA ÇIKTI

Deniz yüzeni kaplayan mazot tabakası sahilden bakıldığı zaman gözükmesi mümkün olmasa bile drone görüntüleri ile ortaya çıktı. Gemilerin mazot tabakasının üzerinden geçmesiyle daha geniş bir alana yayıldığı çekilen görüntülere yansıdı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde maske ikazında bulunan hemşireyi feci şekilde darbetti! - Güncel Haberler
GÜNDEM Maske ikazında bulunan hemşireyi feci şekilde ...
DGS tercih tarihleri 2022 | ÖSYM ile DGS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? Dikey Geçiş Sınavı tercih kılavuzu yayımlandı mı?
GÜNDEM DGS tercihleri 2022
VGM burs başvuru tarihleri 2022 | VGM burs başvuruları ne zaman, başvuru şartları ne, burs ne kadar, kimler alabilir?
GÜNDEM VGM burs başvuru tarihleri 2022
MEB açıkladı! 2022 Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 20 bin Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tarihleri
GÜNDEM Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçlarının ...
İstanbul'da yakalanan teröristin görüntüleri ortaya çıktı
GÜNDEM İstanbul'da yakalanan teröristin görüntüleri ortaya ...
Tarım Kredi Market nerede ve hangi illerde var? Tarım Kredi Kooperatif Marketleri hangi semtlerde hizmet veriyor?
GÜNDEM Tarım Kredi Kooperatif Marketleri listesi!
Kayseri Barosu avukatlarından Savaş Ünlü bıçaklı saldırıya uğradı
GÜNDEM Saldırıya uğrayan avukat yaralandı
Boya fabrikasındaki faciada ölü sayısı 3'e yükseldi
GÜNDEM Boya fabrikasındaki faciada ölü sayısı 3'e yükseldi
Eskişehir'de bıçaklı saldırgan etkisiz hale getirildi
GÜNDEM Eskişehir'de bıçaklı saldırgan etkisiz hale ...
ÖSYM açıkladı | ALES sınav giriş yerleri erişime açıldı! ALES/2 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
GÜNDEM ALES sınav giriş yerleri erişime açıldı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.