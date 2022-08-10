Zeytinli Rock Festivali'ne izin çıkmadı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 2014 yılından bu yana düzenlenen 7. Zeytinli Rock Festivali’ne kaymakamlıktan izin çıkmadı.

GÜVENLİK VE ASAYİŞ SORUNLARI

Organizasyon şirketinin Burhaniye Kaymakamlığı’na 17-21 Ağustos 2022 tarihlerinde planlanan Zeytinli Rock Festivali için yaptığı başvuru uygun görülmedi. Kaymakamlığın organizasyon şirketine gönderdiği resmi yazıda şöyle denildi;

“Milyon Yapım Organizasyon Firması olarak 17-21 Ağustos tarihlerinde İlçemiz Ali Çetinkaya Mahallesi 2554. Caddesi No: 41 adresinde bulunan alanda düzenlemeyi planladığınız Kamplı Zeytinli Rock Festivali talebiniz, daha önceki yıllarda yakın bölgede düzenlediğiniz Zeytinli Rock festivallerinde yaşanan güvenlik, asayiş, trafik, çevre sorunları, ortaya çıkan bu tür istenmeyen durumlar dolayısıyla vatandaşlarımız tarafından yapılan yoğun şikayet ve yakınmalar göz önüne alınarak; kamu güvenliği ve sağlığı, toplumun huzuru, çevrenin korunması amacıyla uygun görülmemiştir".

CHP GENÇLİK KOLLARINDAN TEPKİ

Konser iptalinin ardından açıklama yapan CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, “Asıl derdin gençlerle, gençlerin eğlenmesiyle olduğunu biliyoruz. Konserleri, bahar şenliklerini hatta mezuniyetleri yasaklayarak kültürel savaş açtığınız gençler, eğlence hakkını söke söke alacak. En büyük festivali de sizden kurtulduğumuz gün yapacağız” dedi.