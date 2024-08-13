Zeytinli Rock Festivali’nin 10’uncu yılında dev kadro

Milyon Yapım organizasyonuyla ilk kez 2014 yılında düzenlenen Türk rock müziğinin geçit töreni Zeytinli Rock Festivali, bu sene 10’uncu yılını kutlayacak. Ortaca Belediyesi iş birliği ve Muğla Büyükşehir Belediyesi katkıları ile Muğla’nın Ortaca ilçesindeki Sarıgerme Plajı’nda 21-22-23-24-25 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek Zeytinli Rock Festivali, Türkiye’nin sevilen sanatçılarını müzikseverlerle buluşturacak. 2 ana sahnede Duman, Mor ve Ötesi, Athena, Cem Adrian, Selda Bağcan, Manga, Pinhani, Emre Aydın, Seksendört, Pentagram, Kargo, Fatma Turgut, Moğollar, Bulutsuzluk Özlemi, Ceylan Ertem, Adamlar, Bülent Ortaçgil, Umut Kuzey, Dolu Kadehi Ters Tut, Madrigal’in de aralarında bulunduğu toplamda 60 sanatçı konser verecek.

Bülent Ortaçgil

16 YILLIK KARGO HASRETİ SONA ERİYOR

16 yıl önce dağılan Türk rock müziğinin köklü gruplarından Kargo, bu yıl tekrar bir araya gelmesinin ardından ilk kez bir festivalde konser verecek. Zeytinli Rock Festivali’nde Koray Candemir, Selim Öztürk, Serkan Çeliköz, Mehmet Şenol Şişli ve Burak Karataş’tan oluşan orijinal kadrosu ile sahne alacak Kargo, bir dönem hit olmuş şarkılarını seslendirecek.

Moğollar

UNUTULMAZ BİR FESTİVAL DENEYİMİ YAŞANACAK

Zeytinli Rock Festivali’nde katılımcılar müziğin yanı sıra deniz, kum ve güneşin de tadını çıkaracak. Gölgelik alanlı, doğayla iç içe kamp imkanının da sunulduğu festivalde çeşitli workshoplar ve aktivitelerle unutulmaz bir festival deneyimi yaşanacak.