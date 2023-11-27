Zeytinlikte cansız bedeni bulunmuştu! Müge Anlı, Nevrigül Alan'ın ölümünde son dakika!

22 yaşındaki Nevrigül Alan'ın cansız bedeni , kaybının 47. gününde bir zeytin ağacına asılı halde bulunmuştu. Müge Anlı, canlı yayında yaptığı açıklamada "Henüz 22 yaşındaydı. Ben gençlerin yanına ölüm kelimesini yakıştıramıyorum. 16'sında kaçarak evlendi. Eş oldu, anne oldu, 2 çocuk sahibi oldu. 2 Eylül Cumartesi günü de Bursa, Gemlik'ten kayboldu. Aile buraya kaybını aramaya gelmişti. Fakat 18 Ekim'de ne yazık ki bir zeytin ağacına asılı halde ölü olarak bulundu." ifadelerini kullandı. Anlı, Nevrigül Alan'ın ölümüne dair otopsi sonucunu ve Cumhuriyet savcısının raporunu canlı yayında duyurdu.

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Müge Anlı gelen olay yeri inceleme ve otopsi sonucuna göre şu açıklamaları yaptı: "Çünkü Nevrigül'ün kesin ölüm nedeni tespit edilemedi. Biliyorsunuz, kaybından 47 gün sonra bulundu. Ne yazık ki cesette çürümeler olduğu için, herhangi bir DNA ya da parmak izine rastlanılmadı. Aile biliyorsunuz çantanın daha sonra evlerinden çalındığını iddia etmişti. Ama ailenin o sırada polise başvuruları olmamıştı. Bu sebeple olayın başından bu yana çantanın ve terliklerin orada olduğu kabul edildi. 'Çanta ve terlikler hayvanlar tarafından sağ-sola gönderilmiştir' denildi. Biliyorsunuz Nevrigül'ün üzerinde ters giydirilen kıyafetler vardı. O da 'Kıyafetleri kirlidir. Kirli tarafı gözükmesin diye kendisi ters giymiş' denildi. Yani lekeleri gizlemek ya da başka bir nedenle deniyor. Başka nedeni bilmiyorum."