Zeytinyağlı taze fasulye tarifi: Zeytinyağlı taze fasulye nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Zeytinyağlı taze fasulye, çıkış noktası belirli bir mutfak geleneğine dayanan ve Akdeniz beslenme kültürüyle şekillenmiş bir yemektir. Bu yemek, sebzelerin zeytinyağıyla birlikte düşük ısıda pişirilmesine dayanan "zeytinyağlılar" anlayışının doğal bir parçası olarak Türkiye mutfağında gelişmiştir. Osmanlı mutfağında sebze yemeklerinin et kullanılmadan hazırlanması yaygın bir uygulamadır ve bu yaklaşım özellikle yaz aylarında hafif yemek ihtiyacını karşılamaya yöneliktir. Taze fasulye, Anadolu topraklarında uzun süredir yetiştirilen bir sebze olduğu için zeytinyağıyla birlikte pişirilmiş ve zamanla klasik bir tarif hâlini almıştır.
Yunanistan ve diğer Akdeniz ülkelerinde de görülse de domatesli ve soğuk servis edilen zeytinyağlı fasulye anlayışı Türkiye’de mutfak kimliği kazanmıştır. Bu yemek ev sofralarında, esnaf lokantalarında ve yaz menülerinde düzenli biçimde yer alır. Günümüzde zeytinyağlı taze fasulye, Türk mutfağının sebze temelli yemek geleneğini yansıtan, hafifliği ve sadeliğiyle öne çıkan köklü bir yemek olarak kabul edilir. Peki, zeytinyağlı taze fasulye nasıl yapılır? İşte zeytinyağlı taze fasulye yapımı ve püf noktaları.
ZEYTİNYAĞLI TAZE FASULYE TARİFİ
Zeytinyağlı taze fasulye, sebzenin kendi tadını öne çıkaran pişirme yöntemiyle hazırlanan, hafif ve dengeli bir yemektir. Doğru pişirildiğinde fasulyeler dağılmaz, lifli yapısını kaybetmez ve zeytinyağının aroması yemeğe eşit biçimde yayılır.
Zeytinyağlı taze fasulye malzemeleri
Taze fasulyelerin uç kısımları temizlenir. Kılçıklı yapı varsa ayıklanır. Fasulyeler uzunluğuna göre iki ya da üç parçaya bölünür. Domateslerin kabukları soyulur ve küp doğranır. Soğan ince yemeklik şekilde hazırlanır. Malzemelerin eşit doğranması pişme süresini dengeler. Tencereye zeytinyağı alınır. Yağ hafif ısındığında soğan eklenir. Kısık ateşte soğanlar yumuşayana kadar kavrulur. Renk almaması gerekir. Soğanlar diriliğini kaybettiğinde doğranmış domatesler eklenir. Domatesler suyunu salıp hafifçe çekene kadar karıştırılarak pişirilir.
Hazırlanan fasulyeler tencereye alınır. Tahta kaşıkla hafifçe karıştırılır. Tuz ve toz şeker ilave edilir. Şeker miktarı yemeğe tatlı bir yapı kazandırmaz, yalnızca domatesin asidini dengeler. Sıcak su kenardan tencereye eklenir. Karıştırma yapılmaz. Tencerenin kapağı kapatılır. Yemek önce orta ateşte kaynama noktasına getirilir. Ardından ateş kısılır. Yaklaşık 35–40 dakika boyunca kısık ateşte pişirilir. Bu süre içinde fasulyeler yumuşar, sos kıvam kazanır. Ara ara tencere hafifçe sallanabilir. Kaşıkla karıştırma yapılmaz. Pişen yemek ocaktan alınır. Oda sıcaklığına gelene kadar dinlendirilir. Zeytinyağlı taze fasulye soğudukça tadı daha net hissedilir. Servis tabağına alınır. Üzerine az miktar zeytinyağı gezdirilebilir.
Püf Noktalar:
Zeytinyağlı taze fasulye, hafif ve bitkisel yapısı nedeniyle yanında sunulan eşlikçilerle dengeli bir öğün oluşturur. En klasik tamamlayıcılardan biri sade pilavdır; tane tane pişmiş pirinç pilavı, fasulyenin zeytinyağlı sosunu dengeler ve yemeği daha tok tutan bir hâle getirir. Sofrada yoğurt yer aldığında sebze yemeğinin asidik yapısı yumuşar ve damakta daha sakin bir tat bırakır. Ayran da benzer biçimde ferah bir eşlik sunar. Mevsim salatası, domates ve yeşillik ağırlıklı yapısıyla tabağı hafifletir ve sebze ağırlığını destekler. Zeytinyağlı taze fasulye soğuk tüketildiğinde yanında beyaz peynir ve birkaç dilim domatesle sade bir tabak hazırlanabilir. Ekmek olarak ince dilimlenmiş köy ekmeği ya da tam buğday ekmeği yeterli olur. Bu eşliklerle birlikte zeytinyağlı taze fasulye, ağırlaşmadan düzenli ve dengeli bir sofra sunar.
Zeytinyağlı taze fasulyenin kalori değeri kullanılan zeytinyağı miktarı ve porsiyon ölçüsüne göre değişir. Klasik bir ev yemeği ölçüsü esas alındığında, bir porsiyon zeytinyağlı taze fasulye ortalama 140 ile 180 kalori aralığında yer alır. Bu enerjinin büyük kısmı zeytinyağından gelir, fasulyenin kendi kalori oranı oldukça düşüktür. Domates ve soğan gibi sebzeler kalori değerini belirgin biçimde yükseltmez. Zeytinyağı miktarı azaltıldığında toplam enerji düşer, artırıldığında ise kalori değeri yükselir. Et ve bakliyat içermediği için hafif kabul edilir ve porsiyon kontrolü sağlandığında dengeli beslenme düzenine uygun bir sebze yemeği olarak değerlendirilir.
Zeytinyağlı taze fasulye yapımı genel olarak kolay kabul edilir. Malzeme listesi sınırlıdır ve karmaşık pişirme teknikleri gerektirmez. Fasulyelerin temizlenmesi ve doğranması dışında zaman alan bir hazırlık aşaması bulunmaz. Pişirme süreci düşük ısıda ve kontrollü ilerlediği için sürekli başında durmak gerekmez. Ölçüler dengeli kullanıldığında ve ateş kısık tutulduğunda yemek kendi hâlinde pişer. Bu nedenle mutfakta çok deneyimi olmayan kişiler bile kısa sürede başarılı bir sonuç elde edebilir. Basit adımlarla hazırlanması, zeytinyağlı taze fasulyeyi günlük ev yemekleri arasında pratik bir seçenek hâline getirir.