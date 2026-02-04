Zeytinyağlı taze fasulye tarifi: Zeytinyağlı taze fasulye nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Yunanistan ve diğer Akdeniz ülkelerinde de görülse de domatesli ve soğuk servis edilen zeytinyağlı fasulye anlayışı Türkiye’de mutfak kimliği kazanmıştır. Bu yemek ev sofralarında, esnaf lokantalarında ve yaz menülerinde düzenli biçimde yer alır. Günümüzde zeytinyağlı taze fasulye, Türk mutfağının sebze temelli yemek geleneğini yansıtan, hafifliği ve sadeliğiyle öne çıkan köklü bir yemek olarak kabul edilir. Peki, zeytinyağlı taze fasulye nasıl yapılır? İşte zeytinyağlı taze fasulye yapımı ve püf noktaları.

ZEYTİNYAĞLI TAZE FASULYE TARİFİ

Zeytinyağlı taze fasulye, sebzenin kendi tadını öne çıkaran pişirme yöntemiyle hazırlanan, hafif ve dengeli bir yemektir. Doğru pişirildiğinde fasulyeler dağılmaz, lifli yapısını kaybetmez ve zeytinyağının aroması yemeğe eşit biçimde yayılır.

Zeytinyağlı taze fasulye malzemeleri

600 gram taze fasulye

1 adet orta boy kuru soğan

2 adet orta boy domates

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz şeker

1 su bardağı sıcak su

Taze fasulyelerin uç kısımları temizlenir. Kılçıklı yapı varsa ayıklanır. Fasulyeler uzunluğuna göre iki ya da üç parçaya bölünür. Domateslerin kabukları soyulur ve küp doğranır. Soğan ince yemeklik şekilde hazırlanır. Malzemelerin eşit doğranması pişme süresini dengeler. Tencereye zeytinyağı alınır. Yağ hafif ısındığında soğan eklenir. Kısık ateşte soğanlar yumuşayana kadar kavrulur. Renk almaması gerekir. Soğanlar diriliğini kaybettiğinde doğranmış domatesler eklenir. Domatesler suyunu salıp hafifçe çekene kadar karıştırılarak pişirilir.

Fazla su eklenirse yemek lezzetini kaybeder.

Kısık ateşte pişirme aromanın korunmasını sağlar. Zeytinyağlı taze fasulye, hafif ve bitkisel yapısı nedeniyle yanında sunulan eşlikçilerle dengeli bir öğün oluşturur. En klasik tamamlayıcılardan biri sade pilavdır; tane tane pişmiş pirinç pilavı, fasulyenin zeytinyağlı sosunu dengeler ve yemeği daha tok tutan bir hâle getirir. Sofrada yoğurt yer aldığında sebze yemeğinin asidik yapısı yumuşar ve damakta daha sakin bir tat bırakır. Ayran da benzer biçimde ferah bir eşlik sunar. Mevsim salatası, domates ve yeşillik ağırlıklı yapısıyla tabağı hafifletir ve sebze ağırlığını destekler. Zeytinyağlı taze fasulye soğuk tüketildiğinde yanında beyaz peynir ve birkaç dilim domatesle sade bir tabak hazırlanabilir. Ekmek olarak ince dilimlenmiş köy ekmeği ya da tam buğday ekmeği yeterli olur. Bu eşliklerle birlikte zeytinyağlı taze fasulye, ağırlaşmadan düzenli ve dengeli bir sofra sunar.