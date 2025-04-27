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        Zeyyat Kafkas: Trabzonspor üzerine bir oyun oynanıyor

        Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Alanyaspor karşısında 4-3 galip gelmelerine rağmen hakem kararları nedeniyle mutlu olmadıklarını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2025 - 20:18 Güncelleme: 27.04.2025 - 20:18
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        "Trabzonspor üzerine bir oyun oynanıyor"
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        Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Trabzonspor, sahasında Alanyaspor’u 4-3 mağlup etti. Maçın ardından Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Kafkas, galip gelmelerine rağmen mutlu olmadıklarını belirterek, "Maçlardan sonra konuşmaktan çok memnun değiliz. Galip gelsek de uğradığımız haksızlıklar sessiz kalamayacağımız şekilde. Kupada finale çıktık, geçen hafta malum hataları gördük. Neden Trabzonspor'a karşı böyle bir ön yargı var? Burada büyük bir emek var. Diyecek bir şey bulamıyoruz. Sonuç olarak 3 puan alıyoruz ama mutlu değiliz. Biz atıyoruz, hakem atıyor, biz atıyoruz VAR atıyor. Pardon Alanya atıyor. 3 puan alıyoruz ama mutlu değiliz. Futbol kendi mecrasından çıkmış durumda. Daha dikkatli olunmak zorunda. Sabrımız sınanıyor. Camiayı temsil ediyoruz sessiz kalamayız. Camiamız lime lime doğranıyor. Sezonun bitmesine birkaç hafta kaldı, lütfen daha dikkatli olunmalı" ifadelerini kullandı.

        "ADALETİ TRABZONSPOR ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRMEK BİR HATAYDI"

        TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’a yönelik eleştirilerde de bulunan Kafkas, "TFF Başkanı adaletini Trabzonsporluluğu üzerinden yansıtmaya çalıştı. 'Bir hakem, Trabzonspor - Diyarbakır maçında inisiyatif hakkını rakipten yana kullansın' dedi. Adaleti Trabzonspor üzerinden değerlendirmek bir hataydı. MHK üzerinde etkisi var mı, ona operasyon mu var, bunun cevabı kendisinde" diye konuştu.

        VAR sistemi hakkında da açıklamalar yapan Kafkas, "VAR'ın başında kimin olduğu önemli değil, burada sistemsel bir hata var. Kimisi yapı diyor, kimisi başka bir şey diyor. Trabzonspor üzerine bir oyun oynanıyor. Buna 'dur' diyecek olan da TFF Başkanı'dır" şeklinde konuştu.

        Öte yandan Trabzonspor'un U19 takımının Barcelona ile oynayacağı final maçına da değinen Kafkas, "Yarın sabah U19 final maçına gideceğiz. Büyük başarı elde ettiler. Çok iyi mücadele edip iyi işler yaptılar. İyi arkadaş ortamı var, iyi bir teknik adamları var. Tarihe isimlerini yazdırdılar. Yarınki maçta sonuç ne olursa olsun başarılı bir iş yapıldı. Türk futbolu güzel gençler yetiştirmiş oldu" ifadelerini kullandı.

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