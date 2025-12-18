Zihinsel gelişimi destekler, kemikleri güçlendirir... Faydaları saymakla bitmeyen ıspanağı daha sık tüketmenizi sağlayacak 5 tarif!

Damak zevkimiz sebzeyi çeşitli tariflerde kullanmaya pek de yatkın değil ama sebzelerin çoğu çiğ ya da pişmiş fark etmeksizin pek çok farklı şekilde tüketilmeye müsait olan mucize besinlerdir desek yeridir. İçerdiği folik asit sayesinde hafızayı güçlendiren, a vitamini sayesinde göz sağlığını iyileştiren ıspanağı yoğurt pirinçli yemekten sıkıldıysanız bu yazı tam size göre. İşte faydaları saymakla bitmeyen ıspanağı daha sık tüketmenizi sağlayacak 5 tarif!

Ispanak graten tarifi

Malzemeler:

1 kilo ıspanak

2 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı un ve 3 su bardağı süt

Tuz, karabiber

Üzeri için rendelenmiş kaşar peyniri

Yapılışı: Kuru soğanları yıkayıp doğrayın ve az yağda pembeleşene kadar kavurun.

Yıkayıp temizlediğiniz bir kilo ıspanağı da soğanlara ekleyin, suyunu salıp çekene kadar pişirin. Piştikten sonra tuzunu ve karabiberini de koyarak fırın tepkisine alın.

Beşamel sosu için küçük bir tavada tereyağını eritin, unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.Un ve yağ yanmadan sütü yavaş yavaş ekleyin. Beşamel sos kıvamı muhallebi kıvamıyla aynı olur. Bu kıvama gelince kapatın.

Fırın kabındaki ıspanakların üzerine beşamel sosu da döküp harcı hafifçe karıştırın. En son rendelediğiniz kaşar peynirini serpin ve önceden ısıttığınız 190 derece fırında pişirin. Fırında patatesli ıspanak mücveri Malzemeler: 2 orta boy patates 300 gram ıspanak 2 yumurta 1 kuru soğan 3 yemek kaşığı un Yarım çay bardağı sıvı yağ Tuz, karabiber, pul biber Biraz beyaz peynir veya lor peyniri Yapılışı: Patatesleri soyup rendeleyin ve suyunu sıkın. Ispanakları da güzelce temizleyip ince ince doğrayın. Doğranmış ıspanaklar da rendelenmiş patatesler de harç haline gelmeden önce kuru olmalı ıslak kalırsa çıtır olmaz. Geniş bir karıştırma kabına kuru sebzelerinizi, yumurtaları, unu, yağı, baharatları ve peyniri ekleyip güzelce karıştırın. Bu karışımı tavda kızartarak da değerlendirebilirsiniz ama fırında daha sağlıklı olacaktır. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Harçtan birer kaşık alıp tepsiye koyun, bastırarak şekil verin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Ispanaklı kek Malzemeler: 1 bardak sadece yaprakları doğranmış ıspanak 3 yumurta 1 su bardağı toz şeker 1 su bardağı sıvı yağ/zeytinyağı 2 su bardağı un 1 paket kabartma tozu 1 paket vanilya Yapılışı: Toplamda bir bardağı dolduracak kadar sapları temizlenmiş ıspanağı ve sıvı yağı mutfak robotuna koyun, püre haline getirin. Başka bir karıştırma kabında yumurta ve şekeri beyazlaşıp köpürene kadar çırpın. Ispanak püresini de bu karışıma ekleyip biraz daha karıştırın. Ispanaklı karşımın içine unu, kabartma tozunu ve vanilyayı eleyerek karışıma dökün ve karıştırmaya devam edin. Arzu ettiğiniz bir kek kalıbını yağlayıp, kek karışımını içine dökün. Önceden ısıttığınız fırında 170 derece yaklaşık 35-40 dakika pişirin. Ispanaktan Yalancı Fıstık Sarma Malzemeler: REKLAM 3 yumurta, 1 çay bardağı şeker, 15-20 yaprak ıspanak 1,5 çay bardağı un, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu. 1 paket krem şanti, 1 çay bardağı soğuk süt. Yapılışı: Ispanak yapraklarını saplarından ayırın ve sıcak suda 1-2 dakika haşlayın. Haşlanmış ıspanak yapraklarının suyunu süzüp robottan geçirip püre haline getirin ve soğumasını bekleyin.

Başka bir kapta yumurta ve şekeri mikser yardımıyla köpürene kadar çırpın. Ispanak püresi soğuduktan sonra onu da ekleyip karıştırın. En son un, vanilya ve kabartma tozunu da ekleyip yavaşça hamur haline getirin. Kek hamurunu yağlı kağıt serdiğiniz büyük fırın tepsisine ince bir tabaka halinde yayın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 10-12 dakika pişirin. Başka bir kapta süt ile krem şantiyi hazırlayın. Kek soğuduktan sonra, krem şantiyi kekin üzerine sürün. Keki uzun şeritler halinde kesin, her şeridi rulo yaparak sarın. Ispanak salatası Malzemeler: 1 paket bebek ıspanak 1 adet nar 1 çay bardağı ceviz içi Bir dilim beyaz peynir veya tulum peyniri Sosu için: 4 yemek kaşığı zeytinyağı, Yarım limon suyu, 1 yemek kaşığı nar ekşisi, Çok az tuz. Yapılışı: Bebek ıspanakları bol suyla yıkayın ve kağıt havluyla iyice kurutun. Salata sosunun ıspanaklara işleyebilmesi için kuru olması çok önemli. Kuru ıspanakların üzerine ayıkladığınız nar tanelerini ve elinizle kırdığınız cevizleri serpin. Peyniri salatanın üzerine ekleyin.