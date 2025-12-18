Habertürk
        Zihinsel gelişimi destekler, kemikleri güçlendirir... Faydaları saymakla bitmeyen ıspanağı daha sık tüketmenizi sağlayacak 5 tarif!

        Zihinsel gelişimi destekler, kemikleri güçlendirir... Faydaları saymakla bitmeyen ıspanağı daha sık tüketmenizi sağlayacak 5 tarif!

        Kış aylarında sofralarımızı renklendirecek sebzeler ve meyveler tam bir vitamin deposu. Özellikle kemikleri güçlendirme, zihinsel gelişimi destekleme ve tansiyonu dengeleme gibi oldukça kritik faydaları olan ıspanağı tatlıdan tuzluya pek çok farklı tarif içinde tüketebileceğinizi biliyor muydunuz?

        Giriş: 18.12.2025 - 08:30 Güncelleme: 18.12.2025 - 08:30
        Ispanağı daha sık tükettirecek 5 tarif!
        Damak zevkimiz sebzeyi çeşitli tariflerde kullanmaya pek de yatkın değil ama sebzelerin çoğu çiğ ya da pişmiş fark etmeksizin pek çok farklı şekilde tüketilmeye müsait olan mucize besinlerdir desek yeridir. İçerdiği folik asit sayesinde hafızayı güçlendiren, a vitamini sayesinde göz sağlığını iyileştiren ıspanağı yoğurt pirinçli yemekten sıkıldıysanız bu yazı tam size göre. İşte faydaları saymakla bitmeyen ıspanağı daha sık tüketmenizi sağlayacak 5 tarif!

        Ispanak graten tarifi

        Malzemeler:

        1 kilo ıspanak

        2 adet kuru soğan

        2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı un ve 3 su bardağı süt

        Tuz, karabiber

        Üzeri için rendelenmiş kaşar peyniri

        Yapılışı: Kuru soğanları yıkayıp doğrayın ve az yağda pembeleşene kadar kavurun.

        Yıkayıp temizlediğiniz bir kilo ıspanağı da soğanlara ekleyin, suyunu salıp çekene kadar pişirin. Piştikten sonra tuzunu ve karabiberini de koyarak fırın tepkisine alın.

        Beşamel sosu için küçük bir tavada tereyağını eritin, unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.Un ve yağ yanmadan sütü yavaş yavaş ekleyin. Beşamel sos kıvamı muhallebi kıvamıyla aynı olur. Bu kıvama gelince kapatın.

        Fırın kabındaki ıspanakların üzerine beşamel sosu da döküp harcı hafifçe karıştırın. En son rendelediğiniz kaşar peynirini serpin ve önceden ısıttığınız 190 derece fırında pişirin.

        Fırında patatesli ıspanak mücveri

        Malzemeler:

        2 orta boy patates

        300 gram ıspanak

        2 yumurta

        1 kuru soğan

        3 yemek kaşığı un

        Yarım çay bardağı sıvı yağ

        Tuz, karabiber, pul biber

        Biraz beyaz peynir veya lor peyniri

        Yapılışı: Patatesleri soyup rendeleyin ve suyunu sıkın. Ispanakları da güzelce temizleyip ince ince doğrayın. Doğranmış ıspanaklar da rendelenmiş patatesler de harç haline gelmeden önce kuru olmalı ıslak kalırsa çıtır olmaz.

        Geniş bir karıştırma kabına kuru sebzelerinizi, yumurtaları, unu, yağı, baharatları ve peyniri ekleyip güzelce karıştırın. Bu karışımı tavda kızartarak da değerlendirebilirsiniz ama fırında daha sağlıklı olacaktır.

        Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Harçtan birer kaşık alıp tepsiye koyun, bastırarak şekil verin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

        Ispanaklı kek

        Malzemeler:

        1 bardak sadece yaprakları doğranmış ıspanak

        3 yumurta

        1 su bardağı toz şeker

        1 su bardağı sıvı yağ/zeytinyağı

        2 su bardağı un

        1 paket kabartma tozu

        1 paket vanilya

        Yapılışı: Toplamda bir bardağı dolduracak kadar sapları temizlenmiş ıspanağı ve sıvı yağı mutfak robotuna koyun, püre haline getirin. Başka bir karıştırma kabında yumurta ve şekeri beyazlaşıp köpürene kadar çırpın. Ispanak püresini de bu karışıma ekleyip biraz daha karıştırın.

        Ispanaklı karşımın içine unu, kabartma tozunu ve vanilyayı eleyerek karışıma dökün ve karıştırmaya devam edin. Arzu ettiğiniz bir kek kalıbını yağlayıp, kek karışımını içine dökün. Önceden ısıttığınız fırında 170 derece yaklaşık 35-40 dakika pişirin.

        Ispanaktan Yalancı Fıstık Sarma

        Malzemeler:

        3 yumurta,

        1 çay bardağı şeker,

        15-20 yaprak ıspanak

        1,5 çay bardağı un,

        1 paket vanilya,

        1 paket kabartma tozu.

        1 paket krem şanti,

        1 çay bardağı soğuk süt.

        Yapılışı: Ispanak yapraklarını saplarından ayırın ve sıcak suda 1-2 dakika haşlayın. Haşlanmış ıspanak yapraklarının suyunu süzüp robottan geçirip püre haline getirin ve soğumasını bekleyin.

        Başka bir kapta yumurta ve şekeri mikser yardımıyla köpürene kadar çırpın. Ispanak püresi soğuduktan sonra onu da ekleyip karıştırın. En son un, vanilya ve kabartma tozunu da ekleyip yavaşça hamur haline getirin.

        Kek hamurunu yağlı kağıt serdiğiniz büyük fırın tepsisine ince bir tabaka halinde yayın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 10-12 dakika pişirin.

        Başka bir kapta süt ile krem şantiyi hazırlayın. Kek soğuduktan sonra, krem şantiyi kekin üzerine sürün. Keki uzun şeritler halinde kesin, her şeridi rulo yaparak sarın.

        Ispanak salatası

        Malzemeler:

        1 paket bebek ıspanak

        1 adet nar

        1 çay bardağı ceviz içi

        Bir dilim beyaz peynir veya tulum peyniri

        Sosu için:

        4 yemek kaşığı zeytinyağı,

        Yarım limon suyu,

        1 yemek kaşığı nar ekşisi,

        Çok az tuz.

        Yapılışı: Bebek ıspanakları bol suyla yıkayın ve kağıt havluyla iyice kurutun. Salata sosunun ıspanaklara işleyebilmesi için kuru olması çok önemli. Kuru ıspanakların üzerine ayıkladığınız nar tanelerini ve elinizle kırdığınız cevizleri serpin. Peyniri salatanın üzerine ekleyin.

        Küçük bir kasede zeytinyağı, limon, nar ekşisi ve tuzu karıştırın. Sosu, servis etmeden hemen önce döküp hafifçe karıştırın. Salata sosuyla uzun süre beklemesin.

