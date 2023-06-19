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Zilhicce ayı ne zaman, bugün mü başlıyor? 2023 Zilhicce ayı başlangıç tarihi

Zilhicce ayı ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı tarihinin yaklaşmasıyla birlikte bu sorunun cevabı da en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Bilindiği üzere Kurban Bayramı Zilhicce ayının 10. gününde başlıyor. Peki, Zilhicce ayı ne zaman, bugün mü başlıyor? İşte Hicri Takvim'de yer alan bilgilere göre 2023 Zilhicce ayı başlangıç tarihi...

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  • Zilhicce ayı ne zaman, bugün mü başlıyor? 2023 Zilhicce ayı başlangıç tarihi

    Kurban Bayramı tarihinin yaklaşmasıyla birlikte Zilhicce Ayı başlangıç tarihi de merak edilip araştırılmaya başladı. Bilindiği üzere Kurban Bayramı Zilhicce Ayının onuncu gününde başlıyor. Peki, Zilhicce Ayı ne zaman, bugün mü başlıyor? İşte Diyanet Takvimi'nde 2023 Zilhicce başlangıç tarihi...
  • Zilhicce ayı ne zaman, bugün mü başlıyor? 2023 Zilhicce ayı başlangıç tarihi

    ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Zilhicce Ayı bilindiği üzere Hicri Takvim'in sona ayı. Hac ibadetinin yapıldığı ve Kurban Bayramı'nın kutlandığı ay olması nedeniyle Zilhicce Ayı büyük önem taşıyor. Hicri ve Miladi Takvim arasındaki 10 günlük zaman farkı nedeniyle her yıl Zilhicce Ayı başlangıcı bir önceki yıldaki başlangıç tarihinden 10 11 gün daha erken başlıyor. Bu yıl ise Zilhicce Ayı 19 Haziran 2023 Pazartesi günü başladı.
  • Zilhicce ayı ne zaman, bugün mü başlıyor? 2023 Zilhicce ayı başlangıç tarihi

    ZİLHİCCE AYININ FAZİLETİ

    Fecr suresinin 2. ayetinde geçen "on gece" ile, tercih edilen yoruma göre, hac ayı olan Zilhicce’nin ilk on gecesi kastedilmiştir (Razi, Mefatihu’l-ğayb, XXXI, 163). Zilhicce’nin ilk on gününün faziletine işaretle, Hz. Peygamber (s.a.s.); “Allah katında şu on günde işlenecek salih amelden daha sevimli bir amel yoktur.” buyurmuş, sahabiler, "Ey Allah’ın Resulü! Allah uğrunda yapılacak cihattan da mı üstündür?" diye sormuşlar. Bunun üzerine Resulullah (s.a.s.);
  • Zilhicce ayı ne zaman, bugün mü başlıyor? 2023 Zilhicce ayı başlangıç tarihi

    "Evet, Allah yolunda cihat etmekten de. Ancak malını ve canını tehlikeye atarak cihada çıkan, şehit olup dönmeyen kimsenin cihadı başka. (O, bundan üstündür.)" (Buhari, İdeyn, 11) buyurmuştur. Zilhicce’nin bu on gününün fazileti hac ibadetinin bu ayda yapılmasından kaynaklanmaktadır (İbn Hacer, Feth, II, 459). Zira bu günlerde hac ibadetinin bir kısım menasiki yapılmakta bir kısmı da (ziyaret tavafı, şeytan taşlama gibi) ardından gelen teşrik günlerinde gerçekleştirilmektedir. Zilhicce ayının dokuzuncu günü olan kurban bayramının arefesinde tutulan orucun da çok faziletli olduğu rivayetlerde zikredilmiştir (Müslim, Sıyam, 196, 197; Ebu Davud, Savm, 64; Tirmizi, Savm, 46).

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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