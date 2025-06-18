Ziraat Bankası 500 milyon dolarlık finansman sağladı

Ziraat Bankası, 3 yıl vadeli, 500 milyon ABD Doları tutarındaki murabaha finansmanı işlemini başarıyla tamamladığını bildirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre Kuveyt’in İslami Finans alanında köklü kuruluşlarından Kuwait Finance House ile gerçekleştirilen söz konusu işlemle Ziraat Bankası, orta-uzun vadeli kaynaklarını güçlendirmeye ve dış finansmanda çeşitliliği artırmaya devam ederken, aynı zamanda Türkiye’nin dış ticaret hacmine ve ekonomik büyümesine doğrudan katkı sağlamayı hedefliyor.

Murabaha işlemine ilişkin açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar;

“Son dönemde küresel ekonomik görünümdeki belirsizlikler ve jeo-politik gelişmeler finansmana erişimde yeni modelleri ve uluslararası iş birliklerini daha da önemli hale getirdi. Bu çerçevede Kuveyt’in önde gelen finansal kuruluşlarından Kuwait Finance House ile gerçekleştirdiğimiz bu yüksek tutarlı murabaha işlemi, Bankamıza ve Türk Bankacılık sektörüne olan güvenin ve iki ülke arasında artan iş birliğinin açık bir göstergesidir. Bu tür iş birlikleriyle hem büyük ölçekli firmalara hem de KOBİ’lere dış ticaretin finansmanı alanında sunduğumuz çözümleri artırırken, ekonomimizin büyümesine de katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Sağlam finansal yapımız, global piyasalardaki güçlü muhabir ağımız, kurumsal bankacılıkta ve dış ticarette artan etkinliğimiz ve stratejik vizyonumuz sayesinde önümüzdeki dönemde de benzer nitelikte işlemleri artırmayı hedefliyoruz’’ dedi.