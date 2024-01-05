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Bankada çeşitli işlemleri olan müşteriler, Ziraat Bankası'nın mesai saatlerini merak ediyor. Ziraat Bankası'nın çalışma saatleri hafta içi ve hafta sonu olmak üzere değişiyor. Peki, Ziraat Bankası'nın çalışma saatleri nedir? İşte, detaylar...