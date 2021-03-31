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Ziraat Bankası Çin'den kredi temin etti

Ziraat Bankası Çin Exim Bank'tan 400 milyon dolar tutarında kredi temin etti. Krediyle yerel paralarla ticaretin artırılması ve geliştirilmesine katkı sağlanacak

Ziraat Bankası Çin'den kredi temin etti
HABERTURK.COM

Ziraat Bankası Çin Exim Bank'tan 400 milyon dolar tutarında kredi temin etti.

Bankada KAP'a yapılan açıklamada şu ifadler yer aldı:

"Bankamız, Çin'in önde gelen finans kuruluşlarından Çin Exim Bank (The Export Import Bank of China) ile imzaladığı anlaşmayla 400 Milyon ABD Doları tutarında uygun maliyetli kredi temin etmiştir. Çin Exim Bank' tan 320 Milyon ABD Doları ve 500 Milyon Çin Yuanı olmak üzere iki ayrı dilimde sağlanan söz konusu kredi ile yerel paralarla ticaretin artırılması ve geliştirilmesine katkı sağlanacaktır."

Ziraat Bankası'ndan konuyla ilgili ayrıca yapılan yazılı açıklamada ise kredinin, Çin Kalkınma Bankası ile 2017 yılında imzalanan 600 milyon dolar tutarlı ikili kredi anlaşmasından sonra Çin Bankaları ile olan yakın işbirliğinin bir diğer önemli kilometre taşı olma özelliği taşıdığı belirtildi.

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