Ziraat Bankası emekli maaş promosyon tutarı: SSK Bağkur Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar ve nasıl alınır?

        Ziraat Bankası emekli maaş promosyon tutarı yoğun ilgi görüyor. Emekli promosyonunu Ziraat Bankası'na taşımak isteyenler Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar ve nasıl alınır sorusuna yanıt arıyor. En düşük emekli maaş promosyon tutarı 5.000 TL, en yüksek maaş promosyon tutarı ise 12 bin TL olarak biliniyor. Bu tutar alınan maaşa göre farklılık gösteriyor. İşte, maaşa göre Ziraat Bankası emekli promosyon tutarı

        Giriş: 16.12.2025 - 17:35 Güncelleme: 16.12.2025 - 17:35
        Aralık ayı Ziraat Bankası emekli promosyon miktarı araştırılıyor. Mevcut promosyon tutarlarının, yeni yılda maaş artışlarına paralel olarak güncellenmesi bekleniyor. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar ve nasıl alınır?

        2025 YILI ZİRAAT BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON TUTARLARI

        0 TL-9.999,99 TL arasında maaş alan emekliler 5.000 TL

        10.000 TL-14.999,99 TL arasında maaş alan emekliler 8.000 TL

        15.000 TL-19.999,99 TL arasında maaş alan emekliler 10.000 TL

        20.000 TL ve üzeri maaş alan emekliler ise 12.000 TL nakit maaş promosyon ödemesi alabiliyor.

        ZİRAAT BANKASI EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Promosyon ödemesine ilişkin başvurular;

        Şubeler,

        İnternet Şubesi,

        Ziraat Mobil,

        ATM'ler,

        SMS

        Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapılabiliyor.

        4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS gönderen müşteriler, Müşteri İletişim Merkezimiz tarafından aranarak onayları alınmaktadır.

        ZİRAAT BANKASI PROMOSYON ŞARTLARI

        3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

        Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.

        Bankamız nezdinde açık takip süreci devam edenlerin emekli promosyon başvuruları, söz konusu borçlarının tamamen tahsil edilmesinin ardından ayrıca değerlendirilecektir.

