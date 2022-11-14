Bankalar, emekli vatandaşlar için ek gelir elde edebilecekleri promosyonlar sunuyor. Bu bankalardan biri de Ziraat Bankası. Şu anda 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile maaşlarını alacağını taahhüt eden emekliler, bankanın Kasım ayı promosyon ödemelerinden yararlanabilecek. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar? Kasım ayı Ziraat Bankası emekli promosyon ödemesi nasıl alınır? İşte, detaylar...