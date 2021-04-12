Emekli maaşları ne kadar?

Reuters

Ziraat Bankası'nın internet sitesinde yer alan üst yönetim değişikliklerine göre, genel müdür yardımcılarının neredeyse tamamı değişirken, yeni genel müdür yardımcılarının sorumluluk alanları da yeniden tanımlandı. Buna göre bankada daha önce beş genel müdür yardımcısından dördü değiştirildi. Genel müdür yardımcılıklarının sorumluluk alanlarında değişikliğe gidildi ve sayısı artırıldı.

Ziraat Bankası'nın 26 Mart'ta yapılan genel kurulunda Ziraat Bankası genel müdürlük görevini 10 yıldır görev yapan Hüseyin

Aydın'ın yerine Alpaslan Çakar atanmıştı. Daha önce üst yönetimde genel müdür yardımcısı olarak yaklaşık 10 yıldır görev yapan ve hazineden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevini de üstlenmiş olan Bilgehan Kuru'nun yanı sıra, Ali Kırbaş, Musa Arda ve Süleyman Türetken görevlerinden alındı.

Yeni oluşumda genel müdür yardımcılarının sayısı beşten altıya çıkarıldı. Eski yönetimden sadece İç Sistemler Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Cesur yeni yönetimde yer alırken, görevi ise Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak değişti. Öte yandan grup başkanlıklarının sayısı da sekizden altıya indirildi.