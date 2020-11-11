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Ziraat Bankası, "Türkiye'nin En Sevilen Bankası" seçildi

Ziraat Bankası, “Türkiye’nin Lovemark’ları” araştırmasında üst üste 5. kez Türkiye’nin en sevilen bankası seçildi. Ziraat Bankası Dijital Çözümler, Operasyon ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, "Bizleri 5. kez 'lovemark' yapan, gönüllerini kazandığımız herkese teşekkür ediyoruz. Daha fazla çalışarak, kendimizi daha fazla geliştirerek önümüzdeki yıllarda da müşterilerimizin gönlündeki yerimizi muhafaza etmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Ziraat Bankası,
HABERTURK.COM

Ziraat Bankası, “Türkiye’nin Lovemark’ları” araştırmasında üst üste 5. kez Türkiye’nin en sevilen bankası seçildi.

MediaCat ve İpsos işbirliğinde gerçekleştirilen araştırmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Dijital Çözümler, Operasyon ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş “Müşteri memnuniyetini faaliyetlerimizin odağına koyarak tüm işlerimizi planlıyoruz. 5 yıl üst üste Türkiye’nin en sevilen bankası seçilmemiz, çalışmalarımızın müşterilerimizde karşılık bulduğunun somut bir göstergesi." dedi

Kırbai, "Herkesin ve her kesimin bankası olma çabalarımızın ve köklü geçmişimizin bir sonucu olarak Türkiye’de en fazla müşteriye sahip ticari kuruluşlardan birisiyiz. Bu büyüklükte bir müşteri kitlesine hitap ederken en sevilen banka seçilebilmek ayrı bir anlam kazanıyor. Müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını doğru analiz ederek süreçlerimizi bu doğrultuda şekillendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Dijital kanallar ile işlemlerin son derece hızlı, kolay ve düşük maliyetle gerçekleştirilebildiğini vurgulayan Kırbaş, "Sağladığı konfor ve erişim kolaylığı göz önüne alındığında, gelecekte de öncelikli seçimin dijitalden yana olacağını düşünüyoruz. Dijital kanal müşteri sayısında ve memnuniyet düzeyinde başarı çıtamızı yükseltmeye devam edeceğiz. Müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik bankacılık uygulamalarını geliştirmeyi sürdüreceğiz." şeklinde konuşurken "Bizleri 5. kez 'lovemark' yapan, gönüllerini kazandığımız herkese teşekkür ediyoruz. Daha fazla çalışarak, kendimizi daha fazla geliştirerek önümüzdeki yıllarda da müşterilerimizin gönlündeki yerimizi muhafaza etmeyi sürdüreceğiz” dedi.

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