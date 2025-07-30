Ziraat Katılım ve Türk Eximbank'tan ihracatçılara yönelik stratejik işbirliği

Ziraat Katılım Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İhracat Destek Finansmanı Programı'na ilişkin işbirliği kapsamında ihracatçıların ve ihracata yönelik mal üreten (nihai üretici) imalatçıların, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından tahsis edilen fon kaynağına, katılım bankacılığı ilke ve standartlarına uygun koşullarla erişiminin sağlanması amacıyla Eximbank İhracat Destek Finansmanı oluşturuldu.

İşbirliği ile Türkiye'de mukim ihracatçıların, imalatçı-ihracatçıların, ihraç kaydıyla nihai mal üretimi yapan ve ihracatçı aracılığıyla bu malını ihraç eden imalatçıların, ülkede kurulu serbest bölgelerde mukim, üçüncü ülkelere (Türkiye'deki diğer serbest bölgeler ve Türkiye hariç) mal ve hizmet satışı yapan firmaların ve Türkiye'de döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunan firmaların finansman ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanıyor.

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Böylece Türkiye'nin ihracat odaklı büyümesine katkı sağlanırken, aynı zamanda katılım finans ilke ve standartlarına uyumlu finansman hizmeti sunulacak.

Ziraat Katılım ile Türk Eximbank arasında imzalanan Sigorta Acentelik Sözleşmesi ile ihracatçıların ihracat faaliyetlerinde tahsilat güvencesi sunan "Katılım Esaslı Alacak Sigortası" yanında aynı ihracatçıların yurt içi satışlarına yönelik tahsilat güvencesi sunabileceği "Katılım Esaslı Yurt içi Alacak Sigortası" ürünü de devreye alındı.