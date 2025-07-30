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        Haberler Ekonomi Para Ziraat Katılım ve Türk Eximbank'tan ihracatçılara yönelik stratejik işbirliği - Para Haberleri

        Ziraat Katılım ve Türk Eximbank'tan ihracatçılara yönelik stratejik işbirliği

        Ziraat Katılım ile Türk Eximbank arasında imzalanan işbirliği sözleşmeleri kapsamında "İhracat Destek Finansmanı" ürünü ihracatçıların ve döviz kazandırıcı hizmet veren firmaların kullanımına sunulurken, Türk Eximbank'ın "Katılım Esaslı Alacak Sigorta" ürünleri de Ziraat Katılım şubeleri aracılığıyla ihracatçı firmaların hizmetinde olacak

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 30.07.2025 - 15:28 Güncelleme: 30.07.2025 - 15:28
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        Ziraat Katılım ve Türk Eximbank'tan ihracatçılara yönelik stratejik işbirliği
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        Ziraat Katılım Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İhracat Destek Finansmanı Programı'na ilişkin işbirliği kapsamında ihracatçıların ve ihracata yönelik mal üreten (nihai üretici) imalatçıların, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından tahsis edilen fon kaynağına, katılım bankacılığı ilke ve standartlarına uygun koşullarla erişiminin sağlanması amacıyla Eximbank İhracat Destek Finansmanı oluşturuldu.

        İşbirliği ile Türkiye'de mukim ihracatçıların, imalatçı-ihracatçıların, ihraç kaydıyla nihai mal üretimi yapan ve ihracatçı aracılığıyla bu malını ihraç eden imalatçıların, ülkede kurulu serbest bölgelerde mukim, üçüncü ülkelere (Türkiye'deki diğer serbest bölgeler ve Türkiye hariç) mal ve hizmet satışı yapan firmaların ve Türkiye'de döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunan firmaların finansman ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanıyor.

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        Böylece Türkiye'nin ihracat odaklı büyümesine katkı sağlanırken, aynı zamanda katılım finans ilke ve standartlarına uyumlu finansman hizmeti sunulacak.

        Ziraat Katılım ile Türk Eximbank arasında imzalanan Sigorta Acentelik Sözleşmesi ile ihracatçıların ihracat faaliyetlerinde tahsilat güvencesi sunan "Katılım Esaslı Alacak Sigortası" yanında aynı ihracatçıların yurt içi satışlarına yönelik tahsilat güvencesi sunabileceği "Katılım Esaslı Yurt içi Alacak Sigortası" ürünü de devreye alındı.

        Söz konusu işbirliği sayesinde, ihracatçılar Türk Eximbank tarafından sunulan Katılım Esaslı Alacak Sigortaları ile yurt dışına ve içine yaptıkları vadeli satışları güvence altına alabilecek.

        Türk Eximbank Katılım Esaslı Alacak Sigortaları ile ihracatçıların yurt dışı ve içi satışlarından doğan tahsilat risklerini ticari ve politik risklere karşı güvence altına alırken 360 güne kadar vadeli sevkiyatlara sigorta imkanı sunacak.

        İhracatçılar böylece yeni pazarlara güvenle açılıp uluslararası rekabet güçlerini artırabilecek.

        Ziraat Katılım bu işbirliğiyle ihracatçıların ticari faaliyetlerini daha güvenli yürütmelerine imkan sağlarken, finansmana erişimi kolaylaştırarak, Türkiye'nin ihracat hedeflerine ulaşmasında da önemli bir rol üstlenecek.

        "İhracatçılarımıza Destek Olmaya Devam Edeceğiz"

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, katılım finans kurumu olarak ihracatçılara yönelik yenilikçi finansman çözümlerini öncelikli gördüklerini belirtti.

        "Katılım esaslı bankacılık anlayışımızla, reel sektöre ve ülke ekonomisine katkı sunmayı sürdürüyoruz." ifadesini kullanan Özdemir, "Türk Eximbank ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliğiyle, ihracatçılarımızın finansmana erişimlerini kolaylaştırırken aynı zamanda ihracatçılarımıza tahsilat güvencesi sunuyoruz. Bu işbirlikleri ile firmalarımıza daha fazla destek sağlamayı ve Türkiye'nin dış ticaret hedeflerine katkıda bulunmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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