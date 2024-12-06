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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri belli oldu! - Futbol Haberleri

        Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri belli oldu!

        Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi. İşte turun eşleşmeleri...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 15:02 Güncelleme: 06.12.2024 - 15:02
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        İşte Türkiye Kupası'nda eşleşmeler!
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

        TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, kura çekiminde yaptığı konuşmada, önceki turlarda çok heyecanlı mücadeleler izlediklerini belirterek, "Türkiye'nin en köklü turnuvalarından Ziraat Türkiye Kupası, en alt liglerdeki takımların, en üst seviyedeki takımlarla mücadele ederken futbolun birleştirici gücünü ortaya seriyor. Futbolun marka değerini artırmada kupa büyük bir rol üstleniyor. Kupada beşinci tura kalan ve bu turda turnuvaya katılacak tüm takımlara başarılar diliyorum. Turnuvanın centilmence maçlara sahne olmasını temenni ediyorum." açıklamasını yaptı.

        Tur atlayan 29 takımın yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 5, Trendyol 1. Lig'den ise 4 ekip bu turda mücadele edecek. Beşinci tur müsabakaları 17-18-19 Aralık tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre oynanacak.

        Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu eşleşmeleri şöyle:

        Erzurumspor FK-Sakaryaspor

        Gaziantep FK-52 Orduspor FK

        İskenderunspor-Atakaş Hatayspor

        Muşspor-Onvo Antalyaspor

        Bucaspor 1928-Göztepe

        Çorluspor 1947-Kocaelispor

        Çaykur Rizespor-Artı Değer Vanspor FK

        Kırklarelispor-Adana Demirspor

        GMG Kastamonuspor-Sipay Bodrum FK

        Menemen FK-MKE Ankaragücü

        Esenler Erokspor-Uğur Okulları İstanbulspor

        Boluspor-1461 Trabzon FK

        Corendon Alanyaspor-Amed Sportif Faaliyetler

        ikas Eyüpspor-Etimesgut Belediyespor

        Central Hospital Ümraniyespor-Solwie Energy Fatih Karagümrük

        Gençlerbirliği-Kasımpaşa

        Anagold 24Erzincanspor-Ahlatcı Çorum FK

        TÜMOSAN Konyaspor-Karacabey Belediyespor

        Ankara Keçiörengücü-Net Global Sivasspor

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