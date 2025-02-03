Ziraat Türkiye Kupası: Beşiktaş- Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda Kırklarelispor ile karşı karşıya geliyor. İlk grup maçında Sivasspor'u mağlüp eden siyah beyazlılar, zayıf rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Öte yandan Ole Gunnar Solskjaer'in karşılaşmada genç yeteneklere şans vermesi bekleniyor. Peki, Beşiktaş- Kırklarelispor maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte detaylar...