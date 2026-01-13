Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maç takvimi: 13-15 Ocak Ziraat Türkiye maçları ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası tüm heyecanıyla devam ediyor. Kupa mücadelesinde ikinci haftaya girilirken hangi maçların ne zaman oynanacağı araştırılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, grup aşamasının bu haftaki maç programını duyurdu. Bu kapsamda "Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maç takvimi ile karşılaşma tarihleri ne zaman?" sorusunun cevabı haberimizde. İşte 13-15 Ocak 2026 maç takvimi hakkında tüm detaylar...
TFF, Ziraat Türkiye Kupası yeni haftanın maç takvimini yayınladı. Kupa serüveninde ikinci hafta maçları 13-15 Ocak tarihlerinde oynanacak. Üst tura geçmek isteyen takımlar bu haftaki müsabakalarda 3 puan için mücadele edecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçları ne zaman, hangi stadyumda oynanacak? İşte maç takvimi haberimizde...
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN?
Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası’nın grup aşamasında ikinci hafta maç takvimini yayınladı.
Bu doğrultuda ikinci hafta müsabakaları 13-15 Ocak 2026 tarihleri arasında oynanacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 13-15 OCAK MAÇ TAKVİMİ
13 Ocak 2026 Salı
13.00: Corendon Alanyaspor – Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Alanya Oba)
15.30: RAMS Başakşehir – Boluspor (Başakşehir Fatih Terim)
18.00: Gaziantep FK – Kocaelispor (Gaziantep)
20.30: Fethiyespor – Galatasaray (Fethiye İlçe)
14 Ocak 2026 Çarşamba
13.00: Aliağa Futbol – Samsunspor (Aliağa Atatürk)
15.30: Hesap.com Antalyaspor – Gençlerbirliği (Corendon Airlines Park Antalya)
18.00: İstanbulspor – Trabzonspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.30: Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri – Fenerbahçe (Stat henüz açıklanmadı)
15 Ocak 2026 Perşembe
13.00: Erzurumspor FK – Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)
15.30: ikas Eyüpspor – Alagöz Holding Iğdır FK (Stat henüz açıklanmadı)
18.00: Sipay Bodrum FK – TÜMOSAN Konyaspor (Bodrum İlçe)
20.30: Beşiktaş – Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Tüpraş)