Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Ziraat Türkiye Kupası ikinci hafta maç takvimi: Ziraat Türkiye maçları ne zaman oynanacak, 13-15 Ocak 2026 bu hafta hangi maçlar var?

        Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maç takvimi: 13-15 Ocak Ziraat Türkiye maçları ne zaman?

        Ziraat Türkiye Kupası tüm heyecanıyla devam ediyor. Kupa mücadelesinde ikinci haftaya girilirken hangi maçların ne zaman oynanacağı araştırılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu, grup aşamasının bu haftaki maç programını duyurdu. Bu kapsamda "Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maç takvimi ile karşılaşma tarihleri ne zaman?" sorusunun cevabı haberimizde. İşte 13-15 Ocak 2026 maç takvimi hakkında tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2026 - 17:02 Güncelleme: 13.01.2026 - 17:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TFF, Ziraat Türkiye Kupası yeni haftanın maç takvimini yayınladı. Kupa serüveninde ikinci hafta maçları 13-15 Ocak tarihlerinde oynanacak. Üst tura geçmek isteyen takımlar bu haftaki müsabakalarda 3 puan için mücadele edecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçları ne zaman, hangi stadyumda oynanacak? İşte maç takvimi haberimizde...

        2

        ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN?

        Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası’nın grup aşamasında ikinci hafta maç takvimini yayınladı.

        Bu doğrultuda ikinci hafta müsabakaları 13-15 Ocak 2026 tarihleri arasında oynanacak.

        3

        ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 13-15 OCAK MAÇ TAKVİMİ

        13 Ocak 2026 Salı

        13.00: Corendon Alanyaspor – Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Alanya Oba)

        15.30: RAMS Başakşehir – Boluspor (Başakşehir Fatih Terim)

        18.00: Gaziantep FK – Kocaelispor (Gaziantep)

        20.30: Fethiyespor – Galatasaray (Fethiye İlçe)

        4

        14 Ocak 2026 Çarşamba

        13.00: Aliağa Futbol – Samsunspor (Aliağa Atatürk)

        15.30: Hesap.com Antalyaspor – Gençlerbirliği (Corendon Airlines Park Antalya)

        18.00: İstanbulspor – Trabzonspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

        20.30: Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri – Fenerbahçe (Stat henüz açıklanmadı)

        5

        15 Ocak 2026 Perşembe

        13.00: Erzurumspor FK – Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)

        15.30: ikas Eyüpspor – Alagöz Holding Iğdır FK (Stat henüz açıklanmadı)

        18.00: Sipay Bodrum FK – TÜMOSAN Konyaspor (Bodrum İlçe)

        20.30: Beşiktaş – Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Tüpraş)

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstinaf mahkemesinde kadın hakim ayaklarından vuruldu
        İstinaf mahkemesinde kadın hakim ayaklarından vuruldu
        Fenerbahçe, Can Armando için devreye girdi!
        Fenerbahçe, Can Armando için devreye girdi!
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        G.Saray'a sürpriz transfer önerisi!
        G.Saray'a sürpriz transfer önerisi!
        107 yıl hapis cezalı firari yakalandı!
        107 yıl hapis cezalı firari yakalandı!
        Kayıp Mihriban'ı boğup gömmüş! Vahşetin itirafı!
        Kayıp Mihriban'ı boğup gömmüş! Vahşetin itirafı!
        Gayrimenkulde cari açık büyüyor
        Gayrimenkulde cari açık büyüyor
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Demet'i katledip fotoğraflarını baldızına göndermişti! İşte caniye istenen ceza!
        Demet'i katledip fotoğraflarını baldızına göndermişti! İşte caniye istenen ceza!
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Dünyada ne kadar altın var?
        Dünyada ne kadar altın var?
        Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri!
        Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri!
        "Korkmuyoruz"
        "Korkmuyoruz"
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        "Işık hızıyla kabul ettim"
        "Işık hızıyla kabul ettim"
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!