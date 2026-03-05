Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final kura çekiminin, son 16 turu maçlarının tamamlanmasının ardından TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılması bekleniyor. Birinci olan takımların seri başı olacağı kurada, eşleşmeler kura çekiminin ardından belli olacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Galatasaray grubunu ilk sırada tamamlarken Fenerbahçe ve Trabzonspor ise 2. sırada bitirdi. Peki, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...