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        Haberler Spor Futbol Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu! Türkiye Kupası son 16 turu maçları ne zaman? - Futbol Haberleri

        Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri belli oldu! Türkiye Kupası son 16 turu maçları ne zaman?

        Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi 22 Ocak Pazartesi günü Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti. Kura çekiminin ardından son 16 turu eşleşmeleri de belli oldu. Eşleşmeler kadar, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçlarının oynanacağı tarih de sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri ve ZTK son 16 turu maçlarının oynanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2024 - 00:02 Güncelleme: 23.01.2024 - 00:02
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        Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekiminin ardından Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın rakipleri netlik kazandı. Peki, "Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları ne zaman, saat kaçta?" İşte ZTK son 16 turu maçlarına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

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        ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

        Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları 6, 7 ve 8 Şubat tarihleri arasında oynanacak.

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        Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları A Spor'da canlı olarak yayınlanacak.

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        ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

        Sivasspor-Konyaspor

        Başakşehir-Hatayspor

        Gençlerbirliği-Trabzonspor

        Antalyaspor-Beşiktaş

        5

        Karagümrük-Samsunspor

        Ankaragücü-24Erzincanspor

        Galatasaray-Bandırmaspor

        Gaziantep FK - Fenerbahçe

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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