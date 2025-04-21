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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yarın başlıyor! - Futbol Haberleri

        Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yarın başlıyor!

        Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçları yarın başlayacak. Yarı finalin ilk maçında TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray'ı konuk edecek. Diğer mücadelede ise Trabzonspor, sahasında Göztepe'yle karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 10:15 Güncelleme: 21.04.2025 - 10:15
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        Kupada yarı final heyecanı yarın başlıyor!
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        Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçları, yarın ve perşembe günü oynanacak.

        Yarı finalin ilk maçında TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray'ı konuk edecek.

        Diğer mücadelede ise Trabzonspor, sahasında Göztepe'yle karşılaşacak.

        Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının programı şu şekilde:

        Yarın:

        20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

        24 Nisan Perşembe:

        20.30 Trabzonspor-Göztepe (Papara Park)

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