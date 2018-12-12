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Ancak Antalya'nın dört mevsimin bir arada yaşandığı bir kent olduğunu vurgulayan Türel, "Düşünün 20 gün sonra yeni bir yıla gireceğiz. Aralık ayını geride bırakacağız. Böyle bir zamanda bir tarafta denize girerken, dağlarımızın zirvelerinde aynı zamanda kayak da yapabiliyorsunuz. Tarif etmek yetmez burada yaşamak gerekir." dedi.