Zirvenin adı 'Kızılcık Şerbeti'

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HABERTURK.COM

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman’ın yer aldığı 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam ekrana gelen bölümüyle ABC1 20+ grubunda 10.93 izlenme oranı 25.01 izlenme payı, AB’de 10.16 izlenme oranı 27.00 izlenme payı alarak zirveye adını yazdırdı. Total’de ise 8.57 izlenme oranı 20.28 izlenme payına ulaşan dizinin bu hafta yayınlanan bölümüne 'Abdullah’ın, Alev’e yaptığı aşk itirafı damga vurdu.

SOSYAL MEDYADA DA ZİRVEDE

Sosyal medyada da gündemin ilk sırasına oturan dizi, #KızılcıkŞerbeti etiketi ile yaklaşık 2 saat, #Nursema etiketi ile yaklaşık 4 saat Twitter’ın TT listesinin zirvesinde yer aldı.

'KIVILCIM' VE 'ÖMER' EVLİLİK KARARLARINI AÇIKLADILAR

Dizinin yayınlanan bölümünde 'Ömer ile evlilik yolunda ilerleyen 'Kıvılcım', haberi 'Doğa’ya verdi. Bu durumu olumlu karşılayan 'Doğa’nın ardından aşıklar, 'Abdullah' ve 'Pembe’yi ziyaret etti. Gecede yaşananlar 'Kıvılcım’ın, 'Ömer' hakkında aklında soru işaretleri oluşmasına neden oldu. Doğa ve 'Fatih’in bebek odasını beraber boyamaya karar verdiği romantik anların beğeni topladığı bölümde 'Fatih', 'Kayhan’la yaptığı işbirliğini sona erdirmeye karar verdi. 'Fatih', 'Kayhan’ın itirazlarına rağmen oteli satışa çıkardı. Karşı atağa geçen 'Kayhan’ın, Ömer’in eski karısı 'Leman’ı ziyaret etmesi dikkatleri çekti.4

'NURSEMA', BABASININ 'ALEV’E YAPTIĞI AŞK İTİRAFINI DUYDU

Büyük merakla beklenen bölümde ağır yaralanan 'Nursema' yoğun bakıma alındı. 'İbrahim’in ailesi yaşananları gizleyerek 'Pembe’ye yeni evli çiftin yurt dışına balayına çıktıklarını söyledi. Hastanede gözünü açan 'Nursema', 'İbrahim’in annesi 'Saniye' tarafından tehdit edildi. Doğa’nın yardımıyla hastaneden kaçmayı başaran 'Nursema', 'Alev’in evine gizlendi. Bu sırada 'Alev’in, 'Can’dan ayrıldığını öğrenen 'Abdullah', 'Alev’e onu sevdiğini itiraf etti. Bölüme damga vuran sahnede 'Abdullah’ın, 'Alev’in evine gelerek yaptığı bu büyük itirafı 'Nursema’nın duyması izleyenleri şoke etti.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında kendisine yaşatılanların ardından hesap sormaya karar veren 'Nursema', evlendiği İbrahim’in evine geri dönüyor. Tanıtımda ayrıca 'Sönmez’in 'Abdullah’ı ziyaret ederek “Maalesef sizi tanıyamamışım…” dediği anlar akıllarda soru işareti bırakıyor. Heyecanın her bölüm artarak devam ettiği dizinin yeni bölümü büyük merakla bekleniyor.

Kızılcık Şerbeti 20. Bölüm Tanıtımı;

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' her cuma saat 20.00’de SHOV TV’de.