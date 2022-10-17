Ziyarete gelen yakınları cansız bedeniyle karşılaştı

"KİMSEDEN YARDIM BEKLEMİYORLARDI"

Mustafa Çimen'i en son 15 Ekim'de gördüğünü belirten komşusu Nilay Sarıteke, "Cumartesi günü, öğle saatlerinde görmüştüm. Bir daha görmedim. Yatalak bir teyze vardı, eşi. O da bayağıdır yatalak. Tek başına bakıyordu, eve de çok fazla kimseyi sokmuyordu. Biz gördükçe ihtiyacını soruyorduk ama kimseden yardım beklemiyorlardı" diye konuştu.