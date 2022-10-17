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Haberler Gündem 3. Sayfa Ziyarete gelen yakınları cansız bedeniyle karşılaştı
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Evine ziyarete gelen yakınları tarafından ölü bulundu

Edirne'de, yatalak eşiyle yaşayan Mustafa Çimen, ziyaretine gelen yakınları tarafından ölü bulundu. Ölümü şüpheli bulunan Çimen'in cansız bedeni, otopsi için adli tıp merkezine gönderildi

Ziyarete gelen yakınları cansız bedeniyle karşılaştı
Ziyarete gelen yakınları cansız bedeniyle karşılaştı
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DHA

Edirne'de Mustafa Çimen (78), ziyaretine gelen yakınları tarafından evinde ölü bulundu.

Mithatpaşa Mahallesi Osman Nuri Peremeci Sokak'taki 2 katlı evde, yatalak eşi İfakat Çimen ile yaşayan Mustafa Çimen'i, yakınları Yalova'dan ziyarete geldi. Kapıyı çalan yakınları, cevap alamayınca komşularından yardım isteyip arka kapıdan eve girdi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Evde Çimen'i hareketsiz bulan yakınları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık ekibi, Çimen'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Ölümü şüpheli bulunan Mustafa Çimen´in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"KİMSEDEN YARDIM BEKLEMİYORLARDI"

Mustafa Çimen'i en son 15 Ekim'de gördüğünü belirten komşusu Nilay Sarıteke, "Cumartesi günü, öğle saatlerinde görmüştüm. Bir daha görmedim. Yatalak bir teyze vardı, eşi. O da bayağıdır yatalak. Tek başına bakıyordu, eve de çok fazla kimseyi sokmuyordu. Biz gördükçe ihtiyacını soruyorduk ama kimseden yardım beklemiyorlardı" diye konuştu.

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