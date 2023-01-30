Zonguldak'ta kar yağışı ve sis

Ali Sencer ARSLAN/ ZONGULDAK, (DHA)ZONGULDAK'ta etkili olan kar yağışı ve sis, ulaşımı olumsuz etkiledi. Görüş uzaklığının düştüğü İstanbul yolunda sürücüler, zor anlar yaşadı.
Zonguldak-İstanbul yolunda kar yağışı etkili oldu. Sisin de olduğu yolda görüş uzaklığı, yer yer 20 metreye düşünce sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Sürücülere ekipler, yardımcı olurken, kara saplanan araçlar ise çekiciyle kurtarıldı. Kentin yüksek kesimleri de kar yağışıyla beyaz büründü. DHA-Genel Türkiye-Zonguldak / Merkez Ali Sencer ARSLAN
2023-01-30 11:58:37
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.