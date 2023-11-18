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        Çöplükte bulduğu, burnuna olta iğnesi saplanan martıyı evine götürüp tedavi etti

        ZONGULDAK´taözel eğitim öğretmeni olan veteriner teknikerliği mezunu Ahmet Ufuk Işık (34), çöplükte, sokak hayvanlarını beslerken bulduğu, burnuna olta iğnesi saplanmış martıyı, bir süre evinde baktıktan sonra doğaya bıraktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 09:48 Güncelleme: 18.11.2023 - 09:50
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        Çöplükte bulduğu, burnuna olta iğnesi saplanan martıyı evine götürüp tedavi etti
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        ZONGULDAK´taözel eğitim öğretmeni olan veteriner teknikerliği mezunu Ahmet Ufuk Işık (34), çöplükte, sokak hayvanlarını beslerken bulduğu, burnuna olta iğnesi saplanmış martıyı, bir süre evinde baktıktan sonra doğaya bıraktı.

        Hayvansever arkadaşı Seda Mercan ile birlikte sokak hayvanlarını beslemek için 14 Kasım'da Bartın çöplüğüne giden, veteriner teknikerliği mezunu ve Uzunmehmet Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda görevli özel eğitim öğretmeni Ahmet Ufuk Işık, burnuna olta kancası saplanmış ve çamura bulanmış martı buldu. Işık, durumunun kötü olduğunu fark ettiği martıyı Zonguldak'taki evine getirip tedavi etti. Işık, sağlığına kavuşan martıyı yeniden doğaya saldı.

        Çocukluğundan beri hayvanlarla gönüllü olarak ilgilendiğini belirten Işık, "Burnuna kanca saplanmış bir martı bulduk. Çırpınmaktan bayağı bir halsiz düşmüştü. Orada bırakamayacağım için kurtarıp aldım eve getirdim. Hastalığı yoktu, çamura batmıştı. Özel bir tedavi gerektirmedi. Sadece temizliğini yaptım, beslenmesini sağladım. Dinlendirdim ve doğaya bıraktım. Kanca burnuna takıldığı için beslenmesinde problem olmadı fakat yaban hayvanı olduğu için yemeyi reddetti. Ben de elle beslemek zorunda kaldım" diye konuştu.

        BİLİNÇSİZCE ATILAN ÇÖPLER HAYVANLARIN ÖLÜMÜNE NEDEN OLABİLİYOR'

        Bazı çöplerin sokak ve yaban hayvanlar için tehlikeli olabildiğini belirten Işık, "Kimse doğaya zarar vermek istemez diye düşünüyorum. Fakat bilinçsizce atılan çöpler, sokak ve yaban hayvanlarının hayatına mal oluyor. Bunu engellemek için camları, et dolu köpük kapları korumalı bir şekilde sarıp atmakta fayda var. Yemek kokusu sindiği için hayvanlar bunları yemeye çalışıyorlar. Bu da onların hayatına mal oluyor. En basit ip bile, yere attığımız zaman güvercinlerin ayağına dolanıp, kangren olup bacaklarının kopmalarına sebep olabiliyor" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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