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        Facianın yaşandığı Amasra'da 'üretim' yeniden başlayacak

        TÜRKİYE Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'nde 2 yıl önce 43 işçinin yaşamını yitirdiği, 9 işçinin de yaralandığı patlamanın olduğu maden ocağında kömür üretiminin yeniden başlayacağı belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 19:06 Güncelleme: 27.09.2024 - 19:10
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        Facianın yaşandığı Amasra'da 'üretim' yeniden başlayacak
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        TÜRKİYE Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'nde 2 yıl önce 43 işçinin yaşamını yitirdiği, 9 işçinin de yaralandığı patlamanın olduğu maden ocağında kömür üretiminin yeniden başlayacağı belirtildi. Maden ocağında yangın çıkan bölümün 2 yıldır kapalı tutulduğunu belirten Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, kömür üretimi yapılacak panonun hazırlıklarının ise 25 gün içinde tamamlanacağını söyledi.

        Bartın'daki TTK Amasra Müessese Müdürlüğü'nde 14 Ekim 2022'de meydana gelen patlamada 43 işçi öldü, 9 işçi de yaralandı. Patlamaya ilişkin yürütülen soruşturmada Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu, Başmühendis Mehmet Tural, Emniyet Mühendisi Şahan Kahraman, maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş tutuklandı; 15 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılığın hazırladığı 195 sayfalık iddianame Bartın Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşması 25 Nisan'da görülen davada, Müdür Yardımcısı Salih Atmaca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 116 müştekinin yer aldığı iddianamede, tutuklu Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ve Başmühendis Mehmet Tural hakkında yaşamını yitiren her madenci için 'Olası kast ile öldürme' suçundan 25 yıla kadar hapis istendi. Yöneticiler hakkında ayrıca 'Olası kast ile kişinin yaşamını tehlikeye sokacak şekilde kasten yaralama' suçundan da ağır yaralanan 4 kişiden her biri için 4 yıla kadar hapis talep edildi. Diğer 19 sanığın ise 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22,5 yıla kadar hapsi istendi. 7'nci duruşmada mahkeme heyeti, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklu bulunan emniyet mühendisi Şahan Kahraman, maden mühendisleri Levent Aydın ile İbrahim Hakan Mengeş'in ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Sanıkların yargılaması Bartın Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor.

        2025'TE DİĞER PANO DA AÇILACAK

        Maden ocağında yangın çıkan bölümün 2 yıldır kapalı tutulduğunu belirten Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, "Müessesenin yangın olan yeri kapatıldı. 2 yıldan beri orası kapalı. Uzman arkadaşlarımızın yangının sönmesi için çalışmaları devam ediyor. Diğer panomuzda süren hazırlıklarımız vardı. 2 tane 'başyukarı' dediğimiz panomuzda hazırlık çalışmaları devam etmekte. Bu panolardan 1 tanesinin 20-25 gün içinde hazırlıkları tamamen bitecek ve kömür üretimine hazır hale getirilecek. Diğer panomuz da 2025 yılının ilk aylarında aktif hale gelecek" dedi.

        'ÜRETİM YAPARAK DÖNMESİNE ÖNEM VERİYORUZ'

        Amasra Müessesesi'nin önemine değinen Yeşil, "Amasra bizim için önemli müesseselerimizden birisi. Bedel ödemiş bir müessesemiz. Bu müessesemizin tekrar kömür üretimine başlaması, katkı vermesi bizim için çok önemliydi. Arkadaşlarımızın o kadar sıkıntıya rağmen, o kadar acıya rağmen, kısa sürede Amasra’yı toparlaması bizler için de sevindirici. İnşallah tekrar böyle bir kaza yaşanmaması dileğiyle, kazasız belasız çalışmalar diliyorum arkadaşlarıma. Amasra Müessesemizin de bir an önce üretim yaparak aramıza dönmesi önem verdiğimiz bir olay" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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