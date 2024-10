Zonguldak'ta yerel basın çalışanlarından 'itibarsızlaşma ve düşük ücret' protestosu

ZONGULDAK’ta görev yapan yerel basın çalışanları, itibarsızlaşmaya ve düşük ücrete karşı eylem yaptı. İl genelinde kendi aralarında örgütlenen yerel gazeteciler, 3 gün sürecek olan günde 1 saatlik oturma eylemi başlattı.

Zonguldak genelinde kendi aralarında örgütlenen yerel gazete çalışanları, itibarsızlaşmaya ve düşük ücrete karşı eylem başlattı. Madenci Anıtı önünde toplanan gazetecilere DİSK Basın İş Genel Başkanı Turgut Dedeoğlu da destek verdi. Gazeteciler, ‘Bu sefer sesinizi duyurmaya değil, sesimizi duyurmaya geldik’ yazılı pankart taşıdı. Gazeteciler adına konuşan Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık, “Bugün burada, Zonguldak’ın gazetecileri olarak mesleğimizin içinde bulunduğu derin krizi ve taleplerimizi yüksek sesle dile getirmek için toplandık. Gazetecilik, halkın gerçekleri öğrenme hakkını savunan, karanlıkta kalanları aydınlatan kutsal bir görevdir. Ancak, yıllardır süregelen sorunlar, mesleğimizin onurunu ve geleceğini tehdit eder hale geldi” dedi.

‘MESLEĞİMİZ YOK OLUYOR, GÖRMÜYORSUNUZ’

Gazetecilerin, yağmur, çamur, kar, kış demeden olayların içinde yer aldığını, doğru haberi ulaştırmak için canını tehlikeye attığını ifade eden Akbıyık, “Bizler, can güvenliğimiz olmadan, 17 bin 2 liraya mesai saati gözetmeksizin çalışanlarız. Sırf işimizi yapabilmek için mobbingin her türlüsüne boyun eğmek zorunda kalanlarız. Tehditlere maruz kalan, darp edilen ve bununla başa çıkmaya çalışan insanlarız. Ve artık yeter! Sesimizin duyulmasını, Anadolu basınının can çekiştiğini görmenizi istiyoruz. Bizler ve mesleğimiz yok oluyor. Siz bunu görmüyorsunuz. Asgari ücretle, hatta bunun da altında çalışan arkadaşlarımız var. Gazetecinin geçim derdiyle boğuşarak doğru haber yapmaya çalışması basın özgürlüğüne vurulmuş bir darbedir. Mesleğimizi hakkıyla yapabilmek için insan onuruna yakışır maaşlar ve çalışma koşulları talep ediyoruz. Bizler, haberin peşinde gece gündüz demeden koşturan insanlarız; emeğimizin asgari ücretle sınırlanması kabul edilemez” diye konuştu.