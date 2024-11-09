Anne kızı darbedip, evden telefon alan komşuya 4 yıl 7 ay ceza ve tahliye

ZONGULDAK'ta komşusu Aydagül Uslu (51) ile annesi Nazife Yazıcı'yı (70) girdiği evde darbettikten sonra içerideki cep telefonu alan Yaşar Uslucuk, indirim uygulanarak 7 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı, ardından tahliye edildi.

Olay, 15 Nisan'da Gökçebey ilçesi Çukur köyünde meydana geldi. İddiaya göre, gece vakti dubleks evlerinin üst katından ses duyan Aydagül Uslu ve annesi Nazife Yazıcı bakmak için yukarı çıktıklarında komşuları Yaşar Uslucuk'u evlerinde etrafı karıştırırken gördü. Yaşar Uslucuk, bağrışmanın ardından anne ve kızını darbetti. Evden kaçan Uslucuk'un Aydagül Uslu'ya ait cep telefonunu da aldığı öne sürüldü. Kadınların yüzlerinde ve bedenlerinin çeşitli yerlerinde morluklar oluştu. Anne-kız jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Evde ve çevresinde inceleme yapılırken, Uslucuk'un evine giden istikametteki çitin ve çimlerin ezildiği tespit edildi. Uslu'ya ait cep telefonu da evin dışında yerde bulundu. Gözaltına alınan Yaşar Uslucuk, işlemleri sonrası tutuklandı.

15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı. İddianamede, Yaşar Uslucuk'un anne ve kızı darbedip cep telefonunu aldığı gerekçesiyle 'Gece vakti konutta yağma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Yaşar Uslucuk hazır bulunurken, şikayetçi Aydagül Uslu'nun 2 kardeşi izleyici olarak katıldı. 'ANNESİNİN GÖZLERİ GÖRMEMEKTEDİR' Yaşar Uslucuk, olay günü içki içtikten sonra uyuduğu için arkadaşlarının kendisini evine gönderdiğini, şikayetçilerin evine girmediğini öne sürerek, "Mağdurun annesi beni gördüğünü söylese de gözleri görmemektedir. Gece vakti gördüğü kişiyi tanıması, teşhis etmesi mümkün değildir. Isı yalıtım işinden dolayı toplumdaki her kesimden insanın evine rahatlıklar girer, çıkarım. Böyle bir ahlaki yapım olsa insanlar beni evine almaz. İddia edilen suça yönelmemi gerektiren bir husus yoktur" dedi.