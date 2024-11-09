Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Anne kızı darbedip, evden telefon alan komşuya 4 yıl 7 ay ceza ve tahliye

        ZONGULDAK'ta komşusu Aydagül Uslu (51) ile annesi Nazife Yazıcı'yı (70) girdiği evde darbettikten sonra içerideki cep telefonu alan Yaşar Uslucuk, indirim uygulanarak 7 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı, ardından tahliye edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 14:05 Güncelleme: 09.11.2024 - 14:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anne kızı darbedip, evden telefon alan komşuya 4 yıl 7 ay ceza ve tahliye
        ABONE OL
        ABONE OL

        ZONGULDAK'ta komşusu Aydagül Uslu (51) ile annesi Nazife Yazıcı'yı (70) girdiği evde darbettikten sonra içerideki cep telefonu alan Yaşar Uslucuk, indirim uygulanarak 7 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı, ardından tahliye edildi.

        Olay, 15 Nisan'da Gökçebey ilçesi Çukur köyünde meydana geldi. İddiaya göre, gece vakti dubleks evlerinin üst katından ses duyan Aydagül Uslu ve annesi Nazife Yazıcı bakmak için yukarı çıktıklarında komşuları Yaşar Uslucuk'u evlerinde etrafı karıştırırken gördü. Yaşar Uslucuk, bağrışmanın ardından anne ve kızını darbetti. Evden kaçan Uslucuk'un Aydagül Uslu'ya ait cep telefonunu da aldığı öne sürüldü. Kadınların yüzlerinde ve bedenlerinin çeşitli yerlerinde morluklar oluştu. Anne-kız jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Evde ve çevresinde inceleme yapılırken, Uslucuk'un evine giden istikametteki çitin ve çimlerin ezildiği tespit edildi. Uslu'ya ait cep telefonu da evin dışında yerde bulundu. Gözaltına alınan Yaşar Uslucuk, işlemleri sonrası tutuklandı.

        15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

        Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamlayarak iddianame hazırladı. İddianamede, Yaşar Uslucuk'un anne ve kızı darbedip cep telefonunu aldığı gerekçesiyle 'Gece vakti konutta yağma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu sanık Yaşar Uslucuk hazır bulunurken, şikayetçi Aydagül Uslu'nun 2 kardeşi izleyici olarak katıldı.

        'ANNESİNİN GÖZLERİ GÖRMEMEKTEDİR'

        Yaşar Uslucuk, olay günü içki içtikten sonra uyuduğu için arkadaşlarının kendisini evine gönderdiğini, şikayetçilerin evine girmediğini öne sürerek, "Mağdurun annesi beni gördüğünü söylese de gözleri görmemektedir. Gece vakti gördüğü kişiyi tanıması, teşhis etmesi mümkün değildir. Isı yalıtım işinden dolayı toplumdaki her kesimden insanın evine rahatlıklar girer, çıkarım. Böyle bir ahlaki yapım olsa insanlar beni evine almaz. İddia edilen suça yönelmemi gerektiren bir husus yoktur" dedi.

        Mahkeme heyeti, 'Gece vakti konutta yağma' suçunu işlediğini sabit görerek sanığa 11 yıl hapis cezası verdi. Telefonun maddi değerinin düşük olmasından dolayı indirim yapıldı, ceza 5 yıl 6 aya indi. Mahkeme heyeti, 'takdiri indirim' de uygulayarak cezayı 4 yıl 7 ay hapis cezasına indirdi. Hüküm ile tutuklu sanık, tahliye edildi.

        'BU ADALET Mİ, BU TAHLİYE NEYİN NESİ'

        Duruşmanın ardından anne ve kardeşini darbeden kişinin tahliye edilmesine sinirlendiğini söyleyen Aydagül Uslu'nun kardeşi Satılmış Uslu, "Gece 3 buçukta köylülerim beni 'Evinize hırsız girdi' diye aradı. Bayramdan sonra tam İstanbul'a döndüm. Apar topar gece vakti haber alınca tekrar geri döndüm. Evin önünde annem ve ablam perişan haldeydi. Yaşar'ın kendilerini darbettiğini söylediler. Gece vakti 2 tane kadının yaşadığı, erkek de yok evde. Sadece 2 tane kadının yaşadığı eve gelip, öldüresiye darbetmek. Bu adalet mi, bu tahliye neyin nesi? Bunun tahliyesi gerçekleşti, buna itiraz ediyorum. Yetkililere sesleniyorum, 'kadına şiddete hayır' diyorum. Bunun tekrardan tutuklanmasını talep ediyorum. Böyle bir adalet istemiyoruz, cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'den Nevzat Bahtiyar'a: Narin'i başka yere gömdün mü?
        Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'den Nevzat Bahtiyar'a: Narin'i başka yere gömdün mü?
        Musk, Trump ve Zelenskiy görüşmesine katılmış
        Musk, Trump ve Zelenskiy görüşmesine katılmış
        Sonbahar yağmurları başlıyor!
        Sonbahar yağmurları başlıyor!
        Eşini boğarak öldürmüştü! "4 saniye sıktım"
        Eşini boğarak öldürmüştü! "4 saniye sıktım"
        Avrupa Ligi’ne Buruk imzası
        Avrupa Ligi’ne Buruk imzası
        O dünya çapında bir simge! İşte bilinmeyenleri...
        O dünya çapında bir simge! İşte bilinmeyenleri...
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!
        86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!
        Svensson göz dolduruyor!
        Svensson göz dolduruyor!
        Bakan Memişoğlu'ndan Aile Hekimliği Yönetmeliği ile Yenidoğan komisyonu açıklaması
        Bakan Memişoğlu'ndan Aile Hekimliği Yönetmeliği ile Yenidoğan komisyonu açıklaması
        Yenidoğan yoğun bakımlara sil baştan düzen geliyor
        Yenidoğan yoğun bakımlara sil baştan düzen geliyor
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Manken olmanın katı kuralları!
        Manken olmanın katı kuralları!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Mesajlaştığı kadının eşini öldürdü
        Mesajlaştığı kadının eşini öldürdü
        Haraç cinayetinin görüntüleri çıktı
        Haraç cinayetinin görüntüleri çıktı
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Misilleme yarışı
        Misilleme yarışı
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks

        Benzer Haberler

        Kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        Kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        Kömürün bulunuşunun 195'inci yıl dönümünde Uzun Mehmet anıldı
        Kömürün bulunuşunun 195'inci yıl dönümünde Uzun Mehmet anıldı
        Zonguldak'ta bir kişinin öldüğü bıçaklı kavga davasında karar açıklandı
        Zonguldak'ta bir kişinin öldüğü bıçaklı kavga davasında karar açıklandı
        Zonguldak'ta kömürün bulunuşunun 195. yıl dönümü kutlandı
        Zonguldak'ta kömürün bulunuşunun 195. yıl dönümü kutlandı
        Zonguldak'ta ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 2 kişiden 1'i tutuklandı
        Zonguldak'ta ehliyet sınavında usulsüzlük yapan 2 kişiden 1'i tutuklandı
        Rus donanmasının 1914'te batırdığı 3 gemideki 221 şehit için tören
        Rus donanmasının 1914'te batırdığı 3 gemideki 221 şehit için tören