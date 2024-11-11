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        Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı

        ZONGULDAK-Ereğli kara yolunda otomobil takla atarak refüjdeki su kanalı ve bariyerlere çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 13:35 Güncelleme: 11.11.2024 - 13:40
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        Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı
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        ZONGULDAK-Ereğli kara yolunda otomobil takla atarak refüjdeki su kanalı ve bariyerlere çarptı. Kazada, hurdaya dönen araçtan fırlayan sürücü Burak B. (20), hafif yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Zonguldak- Ereğli kara yolunun Elmalı rampası mevkisinde meydana geldi. Ereğli yönüne giden Burak B. yönetimindeki 67 ADP 075 plakalı otomobil takla atıp, refüjdeki su kanalıyla bariyerlere çarptı. Sürücü yola fırladı. Hurdaya dönen otomobilin, tavanı açıldı, kapıları koptu. Otomobilin arka koltuğu ve içindeki malzemeler de yerinden fırlayarak yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Burak B., ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Elinde ve kulağında kesi yaraları olan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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