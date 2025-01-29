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        Tilkiyi elleriyle besliyor

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Müessessi'nde çalışan Demir Hüseyin Yazıcı, bahçede kedilerin yanı sıra yanlarına gelen tilkiyi de elleriyle besliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 16:58 Güncelleme: 29.01.2025 - 16:58
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        Tilkiyi elleriyle besliyor
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        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Müessessi'nde çalışan Demir Hüseyin Yazıcı, bahçede kedilerin yanı sıra yanlarına gelen tilkiyi de elleriyle besliyor.

        Ereğli ilçesi Kandilli beldesinde bulunan TTK Armutçuk Müessesi'ne ait misafirhanede görev yapan Demir Hüseyin Yazıcı, artan yemeklerle bahçedeki kedileri beslerken bir tilkinin de zaman zaman yaklaştığını fark etti. Yazıcı, zamanla tilkiyi de beslemeye başladı. Beslediği tilkiye 'Misafir' adını verdiğini ve 1 aydır dostluk kurduklarını söyleyen Yazıcı, "Doğa ile iç içe misafirhanede artan yemek ve ekmekleri kedilere veriyorduk. Bir süre sonra tilkinin geldiğini gördüm. Zor oldu ama bir dostluk kurduk. Önce tedirgindi sonra alıştı. Belirli aralıklarla geliyor; bizde yemek ve ekmekleri paylaşıyoruz. Kedilerle zor anlaşıyor ama beslendikten sonra doğal yaşam alanına dönüyor" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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