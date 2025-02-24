Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta binalarda uzun buz sarkıtları oluştu, köy yolları ulaşıma kapandı (2)

        OKULLARTATİL EDİLDİZonguldak'ta etkili olan kar yağışının ardından kenti beyaz örtü kapladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 20:19 Güncelleme: 24.02.2025 - 20:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta binalarda uzun buz sarkıtları oluştu, köy yolları ulaşıma kapandı (2)
        ABONE OL

        OKULLARTATİL EDİLDİ

        Zonguldak'ta etkili olan kar yağışının ardından kenti beyaz örtü kapladı. Kentte sıcaklığın sıfırın altına düşeceği tahmin edilirken buzlanma riskine karşı, Valilik, 25 Şubat günü okulları 1 gün süre ile tatil ettiğini duyurdu. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çocukları kreş ve anaokuluna giden kadın personel ile malul, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli olacağını belirtildi.

        27 KÖY YOLU DAHA AÇILDI

        Sabah saatlerinde 33 olan kapalı köy yolu sayısı ekiplerin çalışmasıyla 6'ya düştü. Karla kaplı 27 köy yolu daha ulaşıma açıldı. İl Özel İdaresi ekiplerinin hem köy yollarında hem de köy mahalleleri ve ara yollardaki kar temizleme çalışması ise sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dev derbide heyecan sürüyor!
        Dev derbide heyecan sürüyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Necla teyzenin itfaiye raporu açıklandı
        Necla teyzenin itfaiye raporu açıklandı
        Araç muayene istasyonları ihalesinde en yüksek teklif belli oldu
        Araç muayene istasyonları ihalesinde en yüksek teklif belli oldu
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Ukrayna 2030'dan önce AB'ye katılabilir
        Ukrayna 2030'dan önce AB'ye katılabilir
        24 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        24 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        İşte dünyanın en büyük derbileri!
        İşte dünyanın en büyük derbileri!
        Kardeşini ve yengesini öldürüp taksi istedi!
        Kardeşini ve yengesini öldürüp taksi istedi!
        Garajdan düştü sanılan öğretmenin ölümünde flaş tespit!
        Garajdan düştü sanılan öğretmenin ölümünde flaş tespit!
        Starbucks dünya genelinde 1100 çalışanı işten çıkaracak
        Starbucks dünya genelinde 1100 çalışanı işten çıkaracak
        İkinci Timur Cihantimur vakası! Adres yine aynı, sürücü kaçtı!
        İkinci Timur Cihantimur vakası! Adres yine aynı, sürücü kaçtı!
        Athena Gökhan'a '6222' cezası verildi
        Athena Gökhan'a '6222' cezası verildi
        Restoranda rehin aldığı ortağını öldürdü!
        Restoranda rehin aldığı ortağını öldürdü!
        Apple'dan 500 milyar dolarlık yatırım
        Apple'dan 500 milyar dolarlık yatırım
        İnan Kıraç vakası
        İnan Kıraç vakası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Lavrov ile bir arada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Lavrov ile bir arada
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Büyük heyecanın ünlüleri
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        Emeklilik yaşı 65 oldu
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        SAG Ödülleri kırmızı halısından kareler...

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta yarın eğitime ara verildi
        Zonguldak'ta yarın eğitime ara verildi
        Sıpasıyla kar keyfi yaptı, ahıra zor soktu; o anlar kamerada
        Sıpasıyla kar keyfi yaptı, ahıra zor soktu; o anlar kamerada
        Çanak antenini temizlerken ölen öğretmen, kalp krizi geçirmiş
        Çanak antenini temizlerken ölen öğretmen, kalp krizi geçirmiş
        Zonguldak'ta kar temizlerken kalp krizi geçirip ölen öğretmenin cenazesi de...
        Zonguldak'ta kar temizlerken kalp krizi geçirip ölen öğretmenin cenazesi de...
        Zonguldak'ta binalarda uzun buz sarkıtları oluştu, köy yolları ulaşıma kapa...
        Zonguldak'ta binalarda uzun buz sarkıtları oluştu, köy yolları ulaşıma kapa...
        Zonguldak'ta köy yolları kardan kapandı, okullar tatil edildi, çanak anteni...
        Zonguldak'ta köy yolları kardan kapandı, okullar tatil edildi, çanak anteni...