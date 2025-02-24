Zonguldak'ta binalarda uzun buz sarkıtları oluştu, köy yolları ulaşıma kapandı (2)

OKULLARTATİL EDİLDİ

Zonguldak'ta etkili olan kar yağışının ardından kenti beyaz örtü kapladı. Kentte sıcaklığın sıfırın altına düşeceği tahmin edilirken buzlanma riskine karşı, Valilik, 25 Şubat günü okulları 1 gün süre ile tatil ettiğini duyurdu. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çocukları kreş ve anaokuluna giden kadın personel ile malul, engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli olacağını belirtildi.

27 KÖY YOLU DAHA AÇILDI

Sabah saatlerinde 33 olan kapalı köy yolu sayısı ekiplerin çalışmasıyla 6'ya düştü. Karla kaplı 27 köy yolu daha ulaşıma açıldı. İl Özel İdaresi ekiplerinin hem köy yollarında hem de köy mahalleleri ve ara yollardaki kar temizleme çalışması ise sürüyor.