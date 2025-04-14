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        Kediye altından diş yapıldı

        ZONGULDAK'ta, dişi kırılan kediye 1,4 gram altından diş yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 09:56 Güncelleme: 14.04.2025 - 09:56
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        Kediye altından diş yapıldı
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        ZONGULDAK’ta, dişi kırılan kediye 1,4 gram altından diş yapıldı. Kedilerde altın dişin nadir olduğunu, Türkiye’de ilk olabileceğini belirten veteriner hekim Ömer Faruk Alkan, “Normal porselen vesaire kediye yapamıyoruz, direnci o kadar yüksek olmuyor. Altının vücuda uyumu daha rahat oluyor. Maliyet açısından, 1,4 gram gibi bir altın gitti, işlemlerin dışında” dedi.

        Veteriner kliniğinde çalışan Neslihan Uzun’un kedisinin dişi kırıldı. Bunun üzerine Uzun, veteriner hekime durumu anlattı. Neslihan Uzun ve eşi Özkan Uzun, kedilerine diş kaplaması yaptırmaya karar verdi. Dişin altından yapılmasını isteyen çift, ham 1,4 gram altın aldı. British cinsi kediye önce kırılan dişi için kanal tedavisi yapıldı ardından ameliyatla yerine altından diş yapıldı. Kedi sağlığına kavuşurken, yeme alışkanlığında bir farklılık gözlenmediği belirtildi.

        ‘İLKİ YAŞAYALIM DEDİK’

        Kedinin sahibi Özkan Uzun, maliyeti değil kedinin yaşam kalitesini önemsediklerini ifade ederek, “Hem bir ilki yaşayalım dedik, hocalar da çok yardımcı oldular. Eşimle karar verdik, yaptık. Tabii ki daha iyi olacağına kanaat getirdiğimiz için oğlumuza böyle bir diş yaptırdık. Bayağı alıştı, yemek yemede hiçbir problemi yok. Başta yaş mama ile beslendik şimdi kuru mamaya döndük. Herhangi bir sıkıntısı yok. Bildiğimiz kadarıyla Türkiye’de ilk. Bir sıkıntısı yok, umarım da olmaz” diye konuştu.

        ‘KEDİLERİN DE AYNI ŞEKİLDE CANI YANIYOR’

        Kediye altın diş yapan ekipte yer alan veteriner hekim Ömer Faruk Alkan, “Genç bir kediydi, British bir çocuktu. Geldiğinde dişinin kırık olduğunu fark ettik. Kedilerin acı eşiği çok yüksektir. Kolay kolay acı hissi olmaz. Ama kırık dişle nasıl insanların canı çok yanıyorsa kedilerin de aynı şekilde canı yanıyor. Biz buradaki muayenede, sinirlerin açık olduğunu gördük. Hasta sahibiyle konuşup önce kanal tedavisi sonra da kaplama tedavisi yapmaya karar verdik. Önce kanal tedavisini yaptık. Altının belli başlı avantajları var metale göre. Hem hafiflik hem de uyum süreci birazcık daha rahat oluyor bizim için” ifadelerini kullandı.

        ‘5-6 BİN LİRA SADECE ALTINA GİTTİ’

        İşlemin yapılmasının üzerinden bir hafta geçtiğini ve kedinin sağlığının iyi olduğunu ifade eden Alkan, “Altınla metal arasında öncelikle ağırlık farkı var. Normal porselen vesaire kediye yapamıyoruz, direnci o kadar yüksek olmuyor. Bir de altının vücuda uyumu daha rahat oluyor. Onun dışında çok büyük bir farkı yok. Maliyet açısından 1,4 gram gibi bir altın gitti, işlemlerin dışında. Altının fiyatı önemli olandı. 5-6 bin lira sadece ham altın gitti” dedi.

        ‘TÜRKİYE’DE İLK DENEBİLİR’

        Kedilere altın diş yapımının nadir olduğunu söyleyen Alkan, şöyle konuştu:

        “Kökünün belli bir kısmı kalana müdahale edebiliyoruz, kanal tedavisiyle önce sinirleri temizliyoruz. Önce kapatılıyor sonra ya metal ya altın gibi biraz sağlam bir maddeyle dolgu şeklinde bırakılıyor. Tamamı gittiyse ya da tutunacak bir yer yoksa müdahale edilemiyor. Altın diş, internette ve kaynaklarda taradığımız kadarıyla çok fazla yapılmamış. Hatta Türkiye’de herhangi bir kaynak yok, ilk denebilir. Nadir bir uygulama.”

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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