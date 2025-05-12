Zonguldak'ta 3 kaçak maden ocağı imha edildi

Kilimli ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, kaçak üretim yaptığı belirlenen 3 kömür ocağına baskın yapıldı. Operasyonda 130 metre ray, 6 vinç, 1 havalandırma, 1 kompresör ile 9 ton kömür ele geçirildi. Maden ocağı, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.

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