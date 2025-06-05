Yolcu minibüsü duvara çarptı: 14 yaralı

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza, öğle saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi Celal Bayar Bulvarı’nda meydana geldi. Yokuş aşağı inerken freninin boşaldığı öne sürülen U.E. (61) idaresindeki 67 M 0059 plakalı yolcu minibüsü, yol kenarında bulunan evin duvarına çarptı. Kazada U.E. ile 13 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi ile Zonguldak Bülent Ecevit Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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