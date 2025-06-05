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        Yolcu minibüsü duvara çarptı: 14 yaralı

        ZONGULDAK'ta freninin boşaldığı öne sürülen yolcu minibüsü evin duvarına çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 14:51 Güncelleme: 05.06.2025 - 14:55
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        Yolcu minibüsü duvara çarptı: 14 yaralı
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        ZONGULDAK’ta freninin boşaldığı öne sürülen yolcu minibüsü evin duvarına çarptı. Kazada, sürücüyle birlikte 14 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi Celal Bayar Bulvarı’nda meydana geldi. Yokuş aşağı inerken freninin boşaldığı öne sürülen U.E. (61) idaresindeki 67 M 0059 plakalı yolcu minibüsü, yol kenarında bulunan evin duvarına çarptı. Kazada U.E. ile 13 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi ile Zonguldak Bülent Ecevit Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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