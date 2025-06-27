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        Üniversiteli Uğur, denizde boğuldu

        ZONGULDAK'ta arkadaşlarıyla birlikte denize giren üniversite öğrencisi Uğur Ayaz (22), boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 00:19 Güncelleme: 27.06.2025 - 00:25
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        Üniversiteli Uğur, denizde boğuldu
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        ZONGULDAK'ta arkadaşlarıyla birlikte denize giren üniversite öğrencisi Uğur Ayaz (22), boğuldu.

        Olay, akşam saatlerinde Yeşilmahalle Kapuz Caddesi üzerinde bulunan belediyenin yeni hizmete açtığı Tersane Plajı'nda meydana geldi. Arkadaşlarıyla denize giden Uğur Ayaz, girdiği suda bir süre sonra gözden kayboldu. Ayaz, arkadaşları ve çevredekiler tarafından bir süre sonra bulunup, sudan çıkarıldı.

        BELEDİYE KAMYONETİYLE TAŞINDI

        Plaja ulaşımı sağlayan yolda demiryolu üzerindeki TCDD'ye ait bariyerin kapalı bulunması nedeniyle ambulans sahile ulaşamadı. Önce sağlık ekibi belediyenin kamyonetiyle plaja taşındı. Daha sonra Ayaz kamyonete konulup bariyerin önünde bekleyen ambulansa ulaştırıldı. İlk müdahalenin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

        AĞRI'DAN ZONGULDAK'A GELMİŞ

        Hayatını kaybeden Uğur Ayaz'ın Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hemşirelik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Ölüm haberinin ardından BEUN Rektörü İsmail Hakkı Özölçer de hastaneye gelerek bilgi alıp Ayaz'ın yakınlarına taziyelerini iletti. Üniversite de sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayınladı.

        Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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