Bakan Yerlikaya'dan Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmalarına ilişkin açıklama:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp 7 kişilik mürettebatını arama çalışmalarının 73 dalgıç, 578 personel, 2 gemi, 1 helikopter, 1 uçak, 17 bot, 3 dron, 4 insansız sualtı aracı, 7 yandan taramalı sonar sistemiyle devam ettiğini bildirdi.

İlçeye gelerek çalışmaları inceleyen Bakan Yerlikaya, gazetecilere, 19 Kasım'da pek çok şehir gibi Zonguldak ve Karadeniz Ereğli'nin de çok büyük yağış aldığını, denizde de çok güçlü fırtına yaşandığını hatırlattı.

Yerlikaya, "Kafkametler" adlı yük gemisinin 19 Kasım'da saat 10.20 sıralarında askeri mendireğe çarparak battığını anımsatarak, 12 kişilik mürettebatı arama kurtarma çalışmalarına hava ve deniz koşulları fırsat verir vermez çok güçlü bir şekilde başlandığını söyledi.

Çalışmalarda 5 gemi personelinin cansız bedenine ulaşıldığını aktaran Yerlikaya, diğer 7 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Yerlikaya, yürütülen çalışmalara değinerek, şu bilgileri paylaştı:

"Şu ana kadar ilçe sahili bandında, tüm kıyı şeridinde karadan 196 kilometre uzunluğunda 1250 kilometrekarelik alanda hava unsurlarımızca, 73 dalgıçla denizde arama çalışmaları yürütülmekte. Ancak kayıp denizcilerimizden şu ana kadar herhangi bir emareye maalesef rastlamadık. Arama çalışmalarımız 73 dalgıç, 578 personel, 2 gemi, 1 helikopter, 1 uçak, 17 bot, 3 dron, 4 insansız sualtı aracı, 7 yandan taramalı sonar sistemiyle (YTS) devam etmektedir. Arama çalışması, kurtarma gemilerimiz ile JAK, Sahil Güvenlik, AFAD, emniyet ile Deniz Kuvvetleri tarafından, su altından dalgıçlarımız tarafından yapılmakta. Yine jandarma, emniyet ve AFAD tarafından aydınlatma marifetiyle geceleri - gündüz zaten devam ediyor - 8 noktada karadan tüm kıyı şeridinden olmak üzere, hem uçak hem helikopterle de sahil bandında arama kurtarma devam ediyor."

Yerlikaya, hayatını kaybeden 5 gemi personeline Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

İlçeye gelir gelmez toplantı yaptıklarını, bu zamana kadar yürütülen tüm çalışmalarla ilgili ilgililerden bilgi aldığını aktaran Yerlikaya, "7 mürettebatımızı başlangıçtan bu yana sabırla dualarıyla bekleyen ailelerine hem geçmiş olsun dileklerimi paylaştım hem de tüm çalışmalarla ilgili bilgi arz ettim. Onların sabırlarına, anlayışlarına hayranım. Dillerinde eksik etmedikleri dualara biz de hep birlikte 'amin' diyoruz. En kısa zamanda onlara, şehrimize ve ülkemize hayırlı haberler vermek bizim temel muradımız." ifadelerini kullandı.

Valiliğin koordinasyonunda süren çalışmalara Karadeniz Ereğli Başsavcılığının nezaret ettiğini dile getiren Yerlikaya, gece gündüz demeden sabırla çalışan bütün kurumlara ve çalışanlara teşekkür etti.

- "Devletimiz her zaman milletimizin yanında yer almaktadır"

Yerlikaya, ilçede iş yerleri zararlarıyla ilgili ödemelerin Valiliğe aktarıldığını belirterek, "AFAD Başkanlığımızca 19 Kasım'dan hemen sonra olumsuz hava koşullarının getirdiği sıkıntıları gidermek adına ilk etapta 50 milyon lira acil yardım ödeneği aktardık. 39 milyon lira yine AFAD'dan insani yardım ödeneği verdik." diye konuştu.

Zonguldak'ta hayatını kaybeden 5'i Kafkametler gemisinin mürettebatı olmak üzere 8 vatandaşın yakınlarına 100'er bin liradan olmak üzere toplam 800 bin lira yardım yapıldığını aktaran Yerlikaya, 292 iş yerine yaklaşık 34 milyon lira, ayrıca 174 kişiye 710 bin lira çatı hasarı ödemesi yapıldığını kaydetti.

Yerlikaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından Zonguldak'ta 21 haneye 400 bin lira eşya zararı ödemesi yapıldığını dile getirerek, şunları aktardı:

"920 hane toplamda 4,5 milyon lira, Karadeniz Ereğli'mizde de eşya zararı olmak üzere yine Kaymakamlığımız ve Valiliğimiz koordinesinde bu ailelerimize Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca bu ödemeler yapıldı. Müracaat etmemiş hem iş yeri zararlarıyla ilgili hem de ev ve eşya zararlarıyla ilgili sıkıntı varsa şu ana kadar ulaşamadığı ve aklına gelmediği, onlarla ilgili müracaatlarını alıyoruz ve süratle onları da tamamlamaya hazırız."

Çatıları uçan okullarla ilgili hasarların yüzde 80 oranında tamamlandığını ve en geç salı günü okullardaki bakım ve onarımların biteceğini belirten Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Zonguldak Belediyesine 5 milyon lira, Karadeniz Ereğlisi'ne de bu (sahildeki) parkın tekrar eski haline getirilmesiyle ilgili 7 milyon lira destek ödemeleri hesaplarına aktarılıyor. Belde belediyeleriyle de ilgili Valimiz, belediye başkanlarımızın eksiklerle ilgili de destek ödemelerine yarın talimat vereceğim. Onu da aktaracağız. Duamız, temennimiz şu; Allah tekrarından korusun ama devletimiz, hükümetimiz her zaman ama her zaman böyle afet durumlarında aziz milletimizin yanında yer almaktadır. İlk anından bu ana kadar da bu iş normal hale, eski halinden daha iyi hale gelinceye kadar hiç şüpheniz olmasın ki İçişleri Bakanlığı olarak Kabine'deki tüm arkadaşlarımız, ilgili arkadaşlarımızla Zonguldak'ımızın, Karadeniz Ereğli'mizin ve olumsuz hava koşullarından etkilenen bütün il ve ilçelerimizin, beldelerimizin, köylerimizin, mahallelerimizin yanında olmaya Allah'ın izniyle devam edeceğiz."

- "Çalışmalar gece gündüz demeden devam edecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zonguldak'a ve Karadeniz Ereğli'deki tüm vatandaşlara selamlarını ileten Yerlikaya, Erdoğan'ın her zaman çalışmaları yakından takip ettiğini söyledi.

Yerlikaya, Kafkametler gemisinin 7 kişilik mürettebatını arama kurtarma çalışmalarının hava koşulları izin verdiği müddetçe gece gündüz demeden aralıksız devam edeceğini vurgulayarak, "Duamız; başta aileleri olmak üzere Karadeniz Ereğli'mize ve aziz milletimize hayırlı haberleri ulaştırmak." dedi.

Bir basın mensubunun "Dalgıçların görüş mesafesiyle ilgili durum aynen devam ediyor mu?" sorusuna Yerlikaya, "Su altı kameralarıyla bunların görüntülerini izledik. O kameranın gördüğü görüntünün onda birini bile görmediğini su dalgıcının, anlattılar. Ama bütün bunlara rağmen benim gördüğüm o atmosferde, o risk ortamında dalgıçlarımızın kahramanlığından, görev azimlerinden de gurur duydum, iftihar ettim. Allah ayaklarına taş değdirmesin." karşılığını verdi.

Yerlikaya, "Batan gemiyi çıkarma çalışması olacak mı?" sorusunu, "Bu arama teknik olarak Başsavcılığımızın da gelmiş olduğu kanaatle beraber tamam denildiği zaman elbette bir an önce onu oradan çıkarmamız, daha sığ yere götürmemiz lazım. İnşallah öyle bir durum olmaz ama halen bulunamayan bir mürettebat varsa hem batığın çıktığı yerden hem de götürüldüğü yerden de yine arama kurtarma devam edecek." diye yanıtladı.

Geminin taşıdığı materyalle ilgili deniz suyuna zararlı herhangi bir maddenin olup olmadığına ilişkin soru üzerine Yerlikaya, "Onu da sorduk. Yani içindeki şu anda üç parça halindeki geminin gerek akaryakıt tankı gerekse içindeki yükün deniz açısından, çevre açısından olumsuz bir etkisi hamdolsun şu an için yok. Ama elimizi çabuk tutmamız lazım. Bir an önce bu süreci tamamlayıp hayırlı haber vermemiz lazım." diye konuştu.

Yerlikaya, daha sonra ilçe merkezinde selde zarar gören esnafı ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti, vatandaşlarla selamlaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya, Zonguldak Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Muammer Avcı, Saffet Bozkurt ve Ahmet Çolakoğlu, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve diğer ilgililer eşlik etti.