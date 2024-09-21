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        Zonguldak'ta devrilen midibüsteki 9 kişi yaralandı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 14:19 Güncelleme: 21.09.2024 - 14:49
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        Zonguldak'ta devrilen midibüsteki 9 kişi yaralandı
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

        A.Y'nin kullandığı 74 BJ 888 plakalı, Bartın-Karadeniz Ereğli arasında yolcu taşımacılığı yapan midibüs, Soğanlı mevkisinde yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda devrildi.

        Kazada, midibüsteki 9 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

        Ekiplerin güvenlik önlemi aldığı kara yolunda ulaşım, bir süre kontrollü sağlandı.

        Sürücü, ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

        Öte yandan, kaza yerine gelen İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, ilgililerden bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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