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        Zonguldak'ta pazar esnafı eylem yaptı

        Zonguldak'ta pazar esnafı, aylık düzenli kira ödedikleri alanın, belediye tarafından haftanın belirli günlerinde sosyete pazarı esnafına ve Zonguldak Kömürspor'a destek için otopark olarak tahsis edileceği iddiasıyla eylem yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 17:19 Güncelleme: 21.09.2024 - 17:20
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        Zonguldak'ta pazar esnafı eylem yaptı
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        Zonguldak'ta pazar esnafı, aylık düzenli kira ödedikleri alanın, belediye tarafından haftanın belirli günlerinde sosyete pazarı esnafına ve Zonguldak Kömürspor'a destek için otopark olarak tahsis edileceği iddiasıyla eylem yaptı.

        Kent merkezinde bulunan Soğuksu Pazaryeri'nde çarşamba ve cumartesi günleri tezgah açan bir grup esnaf, bir araya geldi.

        Esnaf, diğer günlerde farklı esnafa yer verilmesi durumunda müşteri potansiyelinin azalacağı gerekçesiyle pazarda tezgah kapatmama ve ücret ödememe kararı aldıklarını duyurdu.

        Grup adına açıklama yapan esnaf Ali Çağlayan, tepki amaçlı eylem başlattıklarını söyledi.

        Pazar yerinin Zonguldak Kömürspor'a destek amaçlı otopark olarak tahsis edilmesi konusunda aracıya gerek olmadığını belirten Çağlayan, "Biz zaten direkt veririz. Zonguldak Kömürspor bundan daha fazla katkı alır." dedi.

        Belediye Başkanı Tahsin Erdem'in pazar yerine giderek mağdur edilmeyeceklerini söylediği esnaf, Erdem'in sözüne güvendiklerini dile getirerek, eylemlerini sonlandıracaklarını belirtti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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