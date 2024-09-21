Zonguldak'ta pazar esnafı eylem yaptı

Zonguldak'ta pazar esnafı, aylık düzenli kira ödedikleri alanın, belediye tarafından haftanın belirli günlerinde sosyete pazarı esnafına ve Zonguldak Kömürspor'a destek için otopark olarak tahsis edileceği iddiasıyla eylem yaptı.

Kent merkezinde bulunan Soğuksu Pazaryeri'nde çarşamba ve cumartesi günleri tezgah açan bir grup esnaf, bir araya geldi.

Esnaf, diğer günlerde farklı esnafa yer verilmesi durumunda müşteri potansiyelinin azalacağı gerekçesiyle pazarda tezgah kapatmama ve ücret ödememe kararı aldıklarını duyurdu.