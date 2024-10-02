Zonguldak'ta heyelan nedeniyle girişi kapanan apartmanda mahsur kalan 6 kişi tahliye edildi

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Terakki Mahallesi Buldanlı Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın ana girişi ve arka cephesi heyelan nedeniyle toprakla kapandı.

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