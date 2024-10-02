Zonguldak'ta heyelan nedeniyle girişi kapanan apartmanda mahsur kalan 6 kişi tahliye edildi
Zonguldak'ta heyelan nedeniyle girişi toprakla kapanan apartmanda mahsur kalan 1'i çocuk 6 kişi tahliye edildi.
Zonguldak'ta heyelan nedeniyle girişi toprakla kapanan apartmanda mahsur kalan 1'i çocuk 6 kişi tahliye edildi.
Terakki Mahallesi Buldanlı Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın ana girişi ve arka cephesi heyelan nedeniyle toprakla kapandı.
Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.
İtfaiye aracının merdiveni yardımıyla 1 çocuk, 6 kişi kurtarıldı.
Heyelanın devam etme tehlikesi nedeniyle polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek alana girişlere izin vermedi.
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