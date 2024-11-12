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        Zonguldak'ta iş kazasında yaralanan işçi yaşam mücadelesini kaybetti

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki bir fabrikada önceki gün meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 13:59 Güncelleme: 12.11.2024 - 13:59
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        Zonguldak'ta iş kazasında yaralanan işçi yaşam mücadelesini kaybetti
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki bir fabrikada önceki gün meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede öldü.

        Alınan bilgiye göre, ilçede bir özel demir çelik fabrikasının demir yolu işletmesinde çalışan İbrahim Demircan (27), 10 Kasım'da vagonda seyir halindeyken, işletmedeki kamyonetin bulunduğu araca çarpacağını düşünerek vagondan atladı. Kafasını yere vurması sonucu beyin kanaması geçiren işçi, özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

        İşçi, müdahalelere rağmen iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

        Demircan'ın 5 Ekim'de evlendiği ve yaklaşık 1 ay önce fabrikada işbaşı yaptığı öğrenildi.

        Türk Metal Sendikası Karadeniz Ereğli Şubesinden yapılan açıklamada da "Demir yolu işletme çalışanı üyemiz İbrahim Demircan kardeşimiz, geçirmiş olduğu iş kazası sebebiyle tedavi gördüğü hastanede vefat etmiştir. Merhum İbrahim Demircan kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesi, çalışma arkadaşları ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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