Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Bir zanlının ev ve iş yerinde yapılan aramada, farklı miktarlarda uyuşturucu madde, ​​​​​​​hassas terazi, 2 paket "çarşaf" olarak tabir edilen sarma kağıdı ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

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