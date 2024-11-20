Batı Karadeniz için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı
Batı Karadeniz Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.
Batı Karadeniz Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.
Zonguldak Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre rüzgarın, gece saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de ve iç kesimlerde (Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Çankırı, Kırıkkale) genellikle güney ve güneybatı yönlerden, Batı Karadeniz kıyılarında yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.
Açıklamada vatandaşlar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.
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