Batı Karadeniz için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı

Batı Karadeniz Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Zonguldak Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre rüzgarın, gece saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de ve iç kesimlerde (Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Çankırı, Kırıkkale) genellikle güney ve güneybatı yönlerden, Batı Karadeniz kıyılarında yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.