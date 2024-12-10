Zonguldak'ta restorana silahlı saldırıya ilişkin 4 sanığın yargılandığı davada karar

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesindeki bir restoranda 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin tutuksuz 4 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Karadeniz Ereğli Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın karar duruşmasına sanıklar O.D. ve K.C.C. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Müştekiler ile taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmaya sanıklar N.Ç. ile Y.Y. katılmadı.

Sanıklardan K.C.C, olayla hiçbir ilgisinin bulunmadığını savunarak, "Olay zamanında Ereğli'deydim ancak ağabeyim ve arkadaşım G.Y. ile evdeydik. Ağabeyim ile tartıştık. Ben evden çıktım, Ankara'ya doğru gittim. Hatta yolda durdum benzin aldım. Buna ilişkin kamera kayıtları da vardır. Suçsuzum, beraatimi isterim." diye konuştu.

Sanık O.D. de olayla hiçbir ilgisinin olmadığını öne sürerek, beraatini talep etti.