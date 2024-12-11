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        Zonguldak'ta 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 16:27 Güncelleme: 11.12.2024 - 16:27
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        Zonguldak'ta 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

        Karadeniz Ereğli-Zonguldak kara yolu Kepez mevkisinde B.Y. idaresindeki 67 LY 296 plakalı otomobil, önce aynı yönde seyreden H.A. yönetimindeki 67 AAC 980 plakalı otomobile, daha sonra da Ö.U.M'ye ait park halindeki 67 ADC 37 plakalı otomobile çarptı.

        Kazada yaralanan Ö.U.M, oğlu T.M. (10) ve sürücü B.Y. ile aracındaki 1 yolcu ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Bu arada, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, B.Y'nin kullandığı aracın, Ö.U.M'nin oğlu T.M. ile alışveriş yaptıktan sonra bindikleri park halindeki otomobile çarptığı ve iş yerlerinden çıkanların yaralılara yardım ettiği yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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