Zonguldak'ta 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Karadeniz Ereğli-Zonguldak kara yolu Kepez mevkisinde B.Y. idaresindeki 67 LY 296 plakalı otomobil, önce aynı yönde seyreden H.A. yönetimindeki 67 AAC 980 plakalı otomobile, daha sonra da Ö.U.M'ye ait park halindeki 67 ADC 37 plakalı otomobile çarptı.
Kazada yaralanan Ö.U.M, oğlu T.M. (10) ve sürücü B.Y. ile aracındaki 1 yolcu ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Bu arada, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, B.Y'nin kullandığı aracın, Ö.U.M'nin oğlu T.M. ile alışveriş yaptıktan sonra bindikleri park halindeki otomobile çarptığı ve iş yerlerinden çıkanların yaralılara yardım ettiği yer alıyor.
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