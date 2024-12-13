Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta huzurevleri sakinleri ile üniversite öğrencileri bilgi yarışmasında buluştu

        Zonguldak'ta huzurevleri sakinleri ile üniversite öğrencileri "Kuşaklar Tanışıyor ve Yarışıyor" bilgi yarışmasında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 11:46 Güncelleme: 13.12.2024 - 11:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta huzurevleri sakinleri ile üniversite öğrencileri bilgi yarışmasında buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Zonguldak'ta huzurevleri sakinleri ile üniversite öğrencileri "Kuşaklar Tanışıyor ve Yarışıyor" bilgi yarışmasında bir araya geldi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı huzurevi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinden hizmet alan yaşlılar ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 3. sınıf öğrencileri, bilgi yarışmasında buluştu.

        Sosyal sorumluluk ve kuşaklar arası iletişimi güçlendirme amacı taşıyan yarışma, eğlenceli anlara ve unutulmaz deneyimlere sahne oldu.

        Genel kültür ve güncel konular üzerine soruların yer aldığı bilgi yarışmasında, huzurevleri sakinleri ile üniversite öğrencileri, ekipler halinde yarıştı.

        Keyifli rekabet ortamının olduğu yarışma sonunda huzurevleri sakinlerine ve öğrencilere günün anısında hediyeler takdim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
        Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        İsrail Suriye'de işgal ettiği tampon bölgede "aylarca kalacak"
        İsrail Suriye'de işgal ettiği tampon bölgede "aylarca kalacak"
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Trump'ın fonundan 3 kripto paraya yatırım
        Trump'ın fonundan 3 kripto paraya yatırım
        Sokak hayvanları düzenlemesinde yönetmelik yayınlandı
        Sokak hayvanları düzenlemesinde yönetmelik yayınlandı
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        Kura şansı bizimle olsun!
        Kura şansı bizimle olsun!
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Annenin uygunsuz görüntüleri ortaya çıkmıştı! Velayeti alan baba oğluna kavuştu
        Annenin uygunsuz görüntüleri ortaya çıkmıştı! Velayeti alan baba oğluna kavuştu
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        En güçlü kadınlar
        En güçlü kadınlar
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Makul sonuç"
        "Makul sonuç"
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        Kahreden olay! Anne ve çocukları ölü bulundu
        Kahreden olay! Anne ve çocukları ölü bulundu
        Gökyüzünde 2024'ün son şöleni
        Gökyüzünde 2024'ün son şöleni
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Kendisi yok paylaşımı çok
        Kendisi yok paylaşımı çok

        Benzer Haberler

        Eğlence merkezi sahibinin öldürülmesinde 3 sanığa ceza, 2 sanığa beraat
        Eğlence merkezi sahibinin öldürülmesinde 3 sanığa ceza, 2 sanığa beraat
        Çocuklarda konuşma bozukluğunun nedeni "dil bağı" değil kulakta sıvı biriki...
        Çocuklarda konuşma bozukluğunun nedeni "dil bağı" değil kulakta sıvı biriki...
        Zonguldak'ta mahalle sakinleri heyelan nedeniyle çöken yolların yapılmasını...
        Zonguldak'ta mahalle sakinleri heyelan nedeniyle çöken yolların yapılmasını...
        Heyelanlı bölgede oturanlar, 2 aydır korku içinde yaşıyor
        Heyelanlı bölgede oturanlar, 2 aydır korku içinde yaşıyor
        Otomobil, park halindeki 2 araca çarptı; 4 yaralı
        Otomobil, park halindeki 2 araca çarptı; 4 yaralı
        Zonguldak'ta 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
        Zonguldak'ta 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında