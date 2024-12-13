Zonguldak'ta huzurevleri sakinleri ile üniversite öğrencileri bilgi yarışmasında buluştu

Zonguldak'ta huzurevleri sakinleri ile üniversite öğrencileri "Kuşaklar Tanışıyor ve Yarışıyor" bilgi yarışmasında bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı huzurevi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinden hizmet alan yaşlılar ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 3. sınıf öğrencileri, bilgi yarışmasında buluştu.