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        Zonguldak'ta bir kişi otomobilde ölü bulundu

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir kişi otomobilde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 16:39 Güncelleme: 25.12.2024 - 16:41
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        Zonguldak'ta bir kişi otomobilde ölü bulundu
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        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir kişi otomobilde ölü bulundu.

        Kışla Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinin önüne gece saatlerinde bırakılan 27 BOD 37 plakalı otomobilden kötü kokuların gelmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi.

        Olay yerine gelen ekipler, kapısını açtıkları araçta bir kişinin cansız bedenini buldu.

        Yapılan araştırmada cesedin, dün eve gitmediği için ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Mehmet Güreşçi'ye (41) ait olduğu belirlendi.

        Güreşçi'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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