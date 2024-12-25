Zonguldak'ta bir kişi otomobilde ölü bulundu

Güreşçi'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yapılan araştırmada cesedin, dün eve gitmediği için ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Mehmet Güreşçi'ye (41) ait olduğu belirlendi.

Olay yerine gelen ekipler, kapısını açtıkları araçta bir kişinin cansız bedenini buldu.

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