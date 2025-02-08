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        Zonguldak'ta dolandırıcılık operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Zonguldak'ta düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 12:53 Güncelleme: 08.02.2025 - 12:56
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        Zonguldak'ta dolandırıcılık operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Zonguldak'ta düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozlu ilçesinde bir kişinin internet üzerinden dolandırılmasına ilişkin çalışma yürüttü.

        İstanbul ve Bilecik'te düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Operasyonda 5 cep telefonu, 4 sim kart, masaüstü bilgisayar, 3 dizüstü bilgisayar, 3 tablet, 14 USB bellek, 5 hard disk, video kamera ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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