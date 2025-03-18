BEUN'da akciğer kanserinin tanı ve tedavi sürecinde yenilikçi yaklaşımlar ele alındı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde (BEUN), "Türk Toraks Derneği Batı Karadeniz Şubesi Mart Ayı Bilimsel Toplantısı" gerçekleştirildi.

BEUN Tıp Fakültesi ve Türk Toraks Derneği işbirliğiyle Doç. Dr. Şebnem Kargı Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, üniversitenin sağlık alanında gerçekleştirdiği çalışmalarla ulusal ve uluslararası camiada önem arz eden konumda olduğunu belirtti.

Kentin önemli sağlık sorunlarından akciğer kanserinin tedavi ve çözüm süreciyle ilgili yenilikçi yaklaşımları paylaşmak için toplandıklarını aktaran Özölçer, "Şehrimiz başta kömür madenciliği gibi farklı etmenlerden dolayı oluşan solunum yolu hastalıklarına bağlı ölüm oranlarında ne yazık ki üst sıralarda yer almaktadır. Özellikle akciğer kanserinin şehrimizde yaygın görülen hastalıklardan biri olması nedeniyle üniversitemiz bu alanda 3. basamak referans merkezi olarak kritik rol üstlenmektedir." ifadelerini kullandı.

Özölçer, bölgede yüksek risk oluşturan hastalıklar için alanında donanımlı bilim insanlarıyla, hastaların yaşam kalitesini artırmak için son gelişmeleri yakından takip ettiklerini de vurguladı.

"Akciğer kanserinin güncel TNM sınıflandırılması ve torasik onkolojide yapay zeka uygulamaları" gibi konuların ele alındığı toplantıya, Türk Toraks Derneği Şube Başkanı Prof. Dr. Mertol Gökçe, akademisyenler, uzmanlar ve öğrenciler katıldı.